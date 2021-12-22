Коэффициенты на матч Брентфорд — Челси
«Брентфорд»
Два недавних матча АПЛ с участием «Брентфорда» были перенесены из-за
Ранее в декабре перед незапланированной паузой команда Томаса Франка уступила «Тоттенхэму», сыграла вничью с «Лидсом» и одержала победу над «Уотфордом».
В 1/8 финала Кубка лиги «Брентфорд» выиграл у «Сток Сити» (2:1), а в первых раундах победил «Форест Грин Роверс» и «Олдхэм Атлетик».
«Брентфорд» потерпел четыре поражения в десяти домашних матчах.
«Челси»
У «Челси» тоже возникли серьезные кадровые проблемы из-за коронавируса, но в его случае до переноса матчей не дошло.
Но главному тренеру «синих» Томасу Тухелю от этого не легче. Отсутствие Ромелу Лукаку и Тимо Вернера обернулось для «Челси» потерей очков в матчах с «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном». Обе встречи завершились вничью, а отставание от «Манчестер Сити» теперь составляет шесть очков.
Интересно, что в пяти предыдущих матчах у «Челси» всего лишь одна победа. Не самый приятный отрезок начался с гостевого поражения от «Вест Хэма». Еще одной неожиданностью стала гостевая ничья с «Зенитом» (3:3) в Лиге чемпионов.
В предыдущих раундах Кубка лиги «Челси» прошел «Астон Виллу» и «Саутгемптон». В обоих случаях по итогам серии пенальти.
Прогноз и ставка
На «Брентфорд» в этом матче можно поставить за 5.35, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Челси» — за 1.71.
«Челси» в последнее время не впечатляет. Кроме того, не очень понятно, в каком составе выйдет на эту игру команда Тухеля.
Ставка — обе команды забьют за 1.99.
Также можно рассмотреть ставку на то, что победитель в этом противостоянии определится по итогам послематчевой серии пенальти за 3.94.