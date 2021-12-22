«Челси» сыграет на выезде против «Брентфорда» в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 22:45 мск. «Брентфорд» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

Два недавних матча АПЛ с участием «Брентфорда» были перенесены из-за вспышки коронавируса . Официальной информации по поводу того, сможет ли команда выйти на предстоящую игру с «Челси», пока нет, но, возможно, что к этому времени у «Брентфорда» уже будет достаточное количество игроков.

Ранее в декабре перед незапланированной паузой команда Томаса Франка уступила «Тоттенхэму», сыграла вничью с «Лидсом» и одержала победу над «Уотфордом».

В 1/8 финала Кубка лиги «Брентфорд» выиграл у «Сток Сити» (2:1), а в первых раундах победил «Форест Грин Роверс» и «Олдхэм Атлетик».

«Брентфорд» потерпел четыре поражения в десяти домашних матчах.

«Челси»

У «Челси» тоже возникли серьезные кадровые проблемы из-за коронавируса, но в его случае до переноса матчей не дошло.

Но главному тренеру «синих» Томасу Тухелю от этого не легче. Отсутствие Ромелу Лукаку и Тимо Вернера обернулось для «Челси» потерей очков в матчах с «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном». Обе встречи завершились вничью, а отставание от «Манчестер Сити» теперь составляет шесть очков.

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Интересно, что в пяти предыдущих матчах у «Челси» всего лишь одна победа. Не самый приятный отрезок начался с гостевого поражения от «Вест Хэма». Еще одной неожиданностью стала гостевая ничья с «Зенитом» (3:3) в Лиге чемпионов.

В предыдущих раундах Кубка лиги «Челси» прошел «Астон Виллу» и «Саутгемптон». В обоих случаях по итогам серии пенальти.

Прогноз и ставка

На «Брентфорд» в этом матче можно поставить за 5.35, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Челси» — за 1.71.

«Челси» в последнее время не впечатляет. Кроме того, не очень понятно, в каком составе выйдет на эту игру команда Тухеля.

Ставка — обе команды забьют за 1.99.

Также можно рассмотреть ставку на то, что победитель в этом противостоянии определится по итогам послематчевой серии пенальти за 3.94.