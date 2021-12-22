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    Все новости спорта

    Сможет ли «Челси» выйти в полуфинал Кубка лиги?

    «Брентфорд» — «Челси». Прогноз (к. 3.94) и ставки на футбол, Кубок английской лиги, 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Челси»
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    «Челси» одержал одну победу в пяти последних матчах
    «Челси» сыграет на выезде против «Брентфорда» в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 22:45 мск. «Брентфорд» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 22 Декабря 2021 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 22:45 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Брентфорд — Челси

  • 1
  • 5.40
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  • 3.60
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    «Брентфорд»

    Два недавних матча АПЛ с участием «Брентфорда» были перенесены из-за вспышки коронавируса. Официальной информации по поводу того, сможет ли команда выйти на предстоящую игру с «Челси», пока нет, но, возможно, что к этому времени у «Брентфорда» уже будет достаточное количество игроков.

    Ранее в декабре перед незапланированной паузой команда Томаса Франка уступила «Тоттенхэму», сыграла вничью с «Лидсом» и одержала победу над «Уотфордом».

    В 1/8 финала Кубка лиги «Брентфорд» выиграл у «Сток Сити» (2:1), а в первых раундах победил «Форест Грин Роверс» и «Олдхэм Атлетик».

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    «Челси»

    У «Челси» тоже возникли серьезные кадровые проблемы из-за коронавируса, но в его случае до переноса матчей не дошло.

    Но главному тренеру «синих» Томасу Тухелю от этого не легче. Отсутствие Ромелу Лукаку и Тимо Вернера обернулось для «Челси» потерей очков в матчах с «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном». Обе встречи завершились вничью, а отставание от «Манчестер Сити» теперь составляет шесть очков.

    Все прогнозы на футбол

    Интересно, что в пяти предыдущих матчах у «Челси» всего лишь одна победа. Не самый приятный отрезок начался с гостевого поражения от «Вест Хэма». Еще одной неожиданностью стала гостевая ничья с «Зенитом» (3:3) в Лиге чемпионов.

    В предыдущих раундах Кубка лиги «Челси» прошел «Астон Виллу» и «Саутгемптон». В обоих случаях по итогам серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    На «Брентфорд» в этом матче можно поставить за 5.35, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Челси» — за 1.71.

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    «Челси» в последнее время не впечатляет. Кроме того, не очень понятно, в каком составе выйдет на эту игру команда Тухеля.

    Ставка — обе команды забьют за 1.99.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что победитель в этом противостоянии определится по итогам послематчевой серии пенальти за 3.94.

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    «Брентфорд» — «Челси»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Челси» выйти в полуфинал Кубка лиги?
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