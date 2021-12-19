«Шэньчжэнь»
«Шэньчжэнь» на сегодня находится на шестой позиции в таблице. На групповой стадии у него 25 очков в активе.
Команда отстает от лидера «Шаньдун Тайшань» на 14 пунктов, а грядущего соперника опережает на один балл.
В осенне-зимней части коллектив провел шесть поединков, в которых одержал две победы при двух ничьих и двух поражениях.
При этом в последних четырех матчах клуб не знает побед. Два из них состоялись в рамках Кубка футбольной ассоциации, где он вылетел в четвертьфинале.
«Хэбей»
Про гостей можно сказать, что они «запрыгнули в последний вагон», когда в группе B раздавались путевки в плей-офф. Команда заняла 4-е место в группе, опередив «Шанхай Шэньхуа» на одно очко.
Регулярный чемпионат «Хэбэй» завершил ничьей «Уханем» (1:1) и победой над «Шанхай Порт» с минимальным результатом 1:0.
В октябре «Хэбэй» проиграл в матче Кубка футбольной ассоциации, уступив «Шэньси» со счетом 0:1. В плей-офф коллектив стартовал с крупного фиаско со счетом 0:5 от «Шаньдун Тайшань».
После ничьей с «Гуанчжоу» (1:1) в прошлом туре серия клуба без побед составляет четыре матча. В таблице «красные» занимают предпоследнее 7-е место с 24 очками на счету.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.
Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.