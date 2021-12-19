«Шэньчжэнь» сыграет на своем поле с «Хэбей» в рамках 17-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 16:15 мск. «Шэньчжэнь» — «Хэбей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шэньчжэнь»

«Шэньчжэнь» на сегодня находится на шестой позиции в таблице. На групповой стадии у него 25 очков в активе.

Команда отстает от лидера «Шаньдун Тайшань» на 14 пунктов, а грядущего соперника опережает на один балл.

В осенне-зимней части коллектив провел шесть поединков, в которых одержал две победы при двух ничьих и двух поражениях.

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При этом в последних четырех матчах клуб не знает побед. Два из них состоялись в рамках Кубка футбольной ассоциации, где он вылетел в четвертьфинале.

«Хэбей»

Про гостей можно сказать, что они «запрыгнули в последний вагон», когда в группе B раздавались путевки в плей-офф. Команда заняла 4-е место в группе, опередив «Шанхай Шэньхуа» на одно очко.

Регулярный чемпионат «Хэбэй» завершил ничьей «Уханем» (1:1) и победой над «Шанхай Порт» с минимальным результатом 1:0.

В октябре «Хэбэй» проиграл в матче Кубка футбольной ассоциации, уступив «Шэньси» со счетом 0:1. В плей-офф коллектив стартовал с крупного фиаско со счетом 0:5 от «Шаньдун Тайшань».

После ничьей с «Гуанчжоу» (1:1) в прошлом туре серия клуба без побед составляет четыре матча. В таблице «красные» занимают предпоследнее 7-е место с 24 очками на счету.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.