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    Кто прервет свою безвыигрышную серию?

    «Шэньчжэнь» — «Хэбей». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Суперлига, 19 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шэньчжэнь» — «Хэбей»
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    «Шэньчжэнь» занимает шестое место
    «Шэньчжэнь» сыграет на своем поле с «Хэбей» в рамках 17-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 16:15 мск. «Шэньчжэнь» — «Хэбей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шэньчжэнь»

    «Шэньчжэнь» на сегодня находится на шестой позиции в таблице. На групповой стадии у него 25 очков в активе.

    Команда отстает от лидера «Шаньдун Тайшань» на 14 пунктов, а грядущего соперника опережает на один балл.

    В осенне-зимней части коллектив провел шесть поединков, в которых одержал две победы при двух ничьих и двух поражениях.

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    При этом в последних четырех матчах клуб не знает побед. Два из них состоялись в рамках Кубка футбольной ассоциации, где он вылетел в четвертьфинале.

    «Хэбей»

    Про гостей можно сказать, что они «запрыгнули в последний вагон», когда в группе B раздавались путевки в плей-офф. Команда заняла 4-е место в группе, опередив «Шанхай Шэньхуа» на одно очко.

    Регулярный чемпионат «Хэбэй» завершил ничьей «Уханем» (1:1) и победой над «Шанхай Порт» с минимальным результатом 1:0.

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  • 01/12/2021

    • В октябре «Хэбэй» проиграл в матче Кубка футбольной ассоциации, уступив «Шэньси» со счетом 0:1. В плей-офф коллектив стартовал с крупного фиаско со счетом 0:5 от «Шаньдун Тайшань».

    После ничьей с «Гуанчжоу» (1:1) в прошлом туре серия клуба без побед составляет четыре матча. В таблице «красные» занимают предпоследнее 7-е место с 24 очками на счету.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.

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    «Шэньчжэнь» — «Хэбей»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. Кто прервет свою безвыигрышную серию?
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