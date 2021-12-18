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    «Вест Хэм» уверенно переиграет «Норвич»

    «Вест Хэм» — «Норвич». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Премьер-Лига Англии, 18 декабря 2021 года

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    Деклан Райс
    «Вест Хэм» сыграет на своём поле против «Норвича» в рамках 18-го тура Премьер-Лиги Англии. Матч пройдёт 18 декабря в Стратфорде, начало — в 18:00 (мск). «Вест Хэм» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Декабря 2021 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 18:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    Коэффициенты на матч Вест Хэм — Норвич Сити

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  • 5.00
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  • 9.00
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в этом сезоне хорошо шел, занимая место в топ-4, но сейчас клуб постепенно теряет позиции. В последнем туре «молотобойцы» уступили в дерби «Арсеналу» (2:0), из-за чего откатились на пятое место.

    Отставание от первого квартета всего очко, но есть еще «МЮ», «Тоттенхэм», которые могут обогнать лондонцев за счет запасных матчей.

    Бороться за Лигу Чемпионов было бы слишком оптимистично, а вот топ-6 более реальная задача. Команда явно потеряла уверенность, так как выиграла только одну встречу из шести в чемпионате.

    Не смогут помочь команде такие футболисты Аарон Крессуэлл, Анджело Огбонна, Зума, Адам Джонсон, Райан Фредерикс.

    «Норвич»

    «Норвич» один из основных кандидатов на понижение в классе, чтоб спасти положение, клуб нанял нового тренера Дина Смита.

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    • Все началось обнадеживающе, 5 очков в трех матчах, а потом наступила серия из трех поражений подряд с общим счетом 0:6, эти неудачи можно списать на тяжелый календарь, так как проиграли «Тоттенхэму» (3:0), «МЮ» (0:1) и «Астон Вилле» (0:2), но команда сейчас очевидно в ужасной форме.

    Общая статистика команды — это всего лишь восемь забитых мячей за свои шестнадцать поединков, однако при этом имеется за плечами две победы и четыре ничейных матча.

    Не сыграют в этом поединке Матиас Норманн, Грант Хэнли, Джош Сарджент, Милот Рашица, Озан Кабак, Лукас Рупп, Христос Дзолис, Эндрю Омобамиделе.

    Прогноз и ставка

    На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победа «Норвича» — за 9.60.

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    Прогноз — После побед над лидерами сезона «Вест Хэм» вряд ли потеряет очки в игре с главным аутсайдером чемпионата, который при этом и забивает раз в два матча. Так что сейчас у «Вест Хэма» есть отличный шанс победить и сохранить место в ТОП-4 за собой.

    Ставка — Победа «Вест Хэма» с форой (-1.5) за 2.15.

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    «Вест Хэм» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» уверенно переиграет «Норвич»
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