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    «Гройтер Фюрт» снова провалится?

    «Гройтер Фюрт» — «Аугсбург». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Бундеслига, 18 декабря 2021 года

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    Бранимир Хргота
    «Гройтер Фюрт» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 17:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Декабря 2021 года
    Гройтер Фюрт
  • Фюрт
    •  Гройтер Фюрт 17:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    Коэффициенты на матч Гройтер Фюрт — Аугсбург

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Гройтер Фюрт»

    «Гройтер Фюрт» в нынешнем сезоне может поставить антирекорд Бундеслиги. После 16 туров команда набрала всего 4 очка.

    В минувшем туре «Гройтер Фюрт» остался без очковых приобретений. Выездное поражение от дортмундской «Боруссии» (2:0) получилось вполне логичным.

    Причем «Гройтер Фюрт» до того добыл лишь первую победу в чемпионате. Да и 13 забитых мячей — один из слабейших показателей в лиге.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Против «Аугсбурга» команда играет неудачно. Например, три последних поединка завершились победами соперника.

    «Аугсбург»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в элите немецкого футбола. Сейчас «Аугсбург» как раз находится на 16 месте, являющемся стыковым.

    «Аугсбург» на 4 очка опережают идущую в зоне прямого вылета «Арминию». Между тем, команда потенциально вообще должна находиться в десятке.

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    • К слову, в минувшем туре «Аугсбург» добыл один балл. Дома команда сумела дать бой «Лейпцигу», расписав мировую (1:1).

    Правда, у гостей имеются кадровые проблемы. Травмированы форвард Флориан Нидерлерхнер и эквадорский хавбек Карлос Груэсо.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аугсбург» за 2.40, на ничью за 3.45, а на «Гройтер Фюрт» — за 2.90.

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    «Гройтер Фюрт» выглядит слабейшим клубом лиги по всем параметрам.

    «Аугсбург» нестабилен, но будет стремиться выбраться из тяжелой турнирной ситуации.

    Гости выглядят сильнее, и не должны допустить недооценки аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Аугсбурга» с коэффициентом 2.40.

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    «Гройтер Фюрт» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. «Гройтер Фюрт» снова провалится?
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