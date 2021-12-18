«Гройтер Фюрт» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 17:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» в нынешнем сезоне может поставить антирекорд Бундеслиги. После 16 туров команда набрала всего 4 очка.

В минувшем туре «Гройтер Фюрт» остался без очковых приобретений. Выездное поражение от дортмундской «Боруссии» (2:0) получилось вполне логичным.

Причем «Гройтер Фюрт» до того добыл лишь первую победу в чемпионате. Да и 13 забитых мячей — один из слабейших показателей в лиге.

Все прогнозы на Бундеслигу

Против «Аугсбурга» команда играет неудачно. Например, три последних поединка завершились победами соперника.

«Аугсбург»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в элите немецкого футбола. Сейчас «Аугсбург» как раз находится на 16 месте, являющемся стыковым.

«Аугсбург» на 4 очка опережают идущую в зоне прямого вылета «Арминию». Между тем, команда потенциально вообще должна находиться в десятке.

К слову, в минувшем туре «Аугсбург» добыл один балл. Дома команда сумела дать бой «Лейпцигу», расписав мировую (1:1).

Правда, у гостей имеются кадровые проблемы. Травмированы форвард Флориан Нидерлерхнер и эквадорский хавбек Карлос Груэсо.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аугсбург» за 2.40, на ничью за 3.45, а на «Гройтер Фюрт» — за 2.90.

«Гройтер Фюрт» выглядит слабейшим клубом лиги по всем параметрам.

«Аугсбург» нестабилен, но будет стремиться выбраться из тяжелой турнирной ситуации.

Гости выглядят сильнее, и не должны допустить недооценки аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Аугсбурга» с коэффициентом 2.40.