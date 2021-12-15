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    «Фиорентина» с Кокориным вылетит из Кубка Италии?

    «Фиорентина» — «Беневенто». Прогноз (к. 2.46) и ставки на футбол, Кубок Италии, 15 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Беневенто»
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    Александр Кокорин
    «Фиорентина» сыграет на своем поле против «Беневенто» во втором раунде Кубка Италии. Матч пройдет 15 декабря во Флоренции, начало — в 23:00 мск. «Фиорентина» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» здорово проводит первую половину сезона. После 17-ти туров «Виола» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, опережая, например, «Ювентус».

    Судя по всему, во Флоренции наконец-то угадали с тренером. Команда сделала серьезный шаг вперед после назначения Винченцо Итальяно, который перед этим продуктивно поработал в скромной «Специи».

    В пяти предыдущих матчах «Фиорентина» одержала четыре победы. Прямо сейчас команда на подъеме.

    В минувшую субботу «Фиорентина» разгромила на своем поле «Салернитану» (4:0), а одним из главных героев стал Душан Влахович, забивший два мяча.

    «Беневенто»

    «Беневенто» тем временем занимает четвертое место в Серии Б. Очевидно, что это один из претендентов на выход в элитный дивизион.

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    • В первое раунде Кубка Италии «Беневенто» прошел СПАЛ (2:1), дожав соперника в овертайме.

    Победная серия команды Фабио Казерты составляет уже четыре матча, в которых ей удалось забить 11 мячей.

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    «Беневенто» потерпел лишь одно поражение в семи предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Фиорентину» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают за 5.50, победу «Беневенто» — за 9.80.

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    У «Фиорентины», скорее всего, будут изменения в составе. Более того, если верить Итальяно, на поле может появиться даже Александр Кокорина. Есть подозрение, что для российского форварда этот матча может стать последним за клуб из Флоренции.

    В общем, с не самым топовым составом «Фиорентины» гости вполне могут посоперничать.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.46. Это кубок, тут может произойти все что угодно. Далеко не все клубы элитного дивизиона относятся к этому турниру со всей серьезностью.

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    «Фиорентина» — «Беневенто»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» с Кокориным вылетит из Кубка Италии?
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