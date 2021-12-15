«Фиорентина» сыграет на своем поле против «Беневенто» во втором раунде Кубка Италии. Матч пройдет 15 декабря во Флоренции, начало — в 23:00 мск. «Фиорентина» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиорентина» здорово проводит первую половину сезона. После 17-ти туров «Виола» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, опережая, например, «Ювентус».

Судя по всему, во Флоренции наконец-то угадали с тренером. Команда сделала серьезный шаг вперед после назначения Винченцо Итальяно, который перед этим продуктивно поработал в скромной «Специи».

В пяти предыдущих матчах «Фиорентина» одержала четыре победы. Прямо сейчас команда на подъеме.

В минувшую субботу «Фиорентина» разгромила на своем поле «Салернитану» (4:0), а одним из главных героев стал Душан Влахович, забивший два мяча.

«Беневенто»

«Беневенто» тем временем занимает четвертое место в Серии Б. Очевидно, что это один из претендентов на выход в элитный дивизион .

В первое раунде Кубка Италии «Беневенто» прошел СПАЛ (2:1), дожав соперника в овертайме.

Победная серия команды Фабио Казерты составляет уже четыре матча, в которых ей удалось забить 11 мячей.

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«Беневенто» потерпел лишь одно поражение в семи предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Фиорентину» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают за 5.50, победу «Беневенто» — за 9.80.

У «Фиорентины», скорее всего, будут изменения в составе. Более того, если верить Итальяно, на поле может появиться даже Александр Кокорина. Есть подозрение, что для российского форварда этот матча может стать последним за клуб из Флоренции.

В общем, с не самым топовым составом «Фиорентины» гости вполне могут посоперничать.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.46. Это кубок, тут может произойти все что угодно. Далеко не все клубы элитного дивизиона относятся к этому турниру со всей серьезностью.