Кокорин может сыграть за «Фиорентину» в ближайшем матче

Нападающий «Фиорентины», возможно, сыграет в матче Кубка Италии против «Беневенто». Об этом сообщил главный тренер клуба из Флоренции Винченцо Итальяно.

«Кокорин — игрок "Фиорентины". До недавнего времени у него была травма.

В среду на поле будет место для каждого. Посмотрим, кто в итоге сыграет. Он был готов сыграть сегодня (в матче против "Салернитаны" — прим.), если бы Душан Влахович не сумел продолжить матч», — приводит слова Итальяно Fiorentina News.

Матч «Фиорентина» — «Беневенто» состоится 15 декабря.

Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным.