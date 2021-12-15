В среду, 15 декабря, в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк» в рамках 17-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» сыграет против «Саутгемптона». Стартовый свисток к данной игре прозвучит в 22:30 по мск. «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» с 19 набранными очками находится на 12 позиции, оторвавшись на восемь баллов от зоны вылета.

«Орлы» неудачно стартовали, набрав всего пункт в первых трех играх, но затем уступили только раз за последующие девять встреч, что позволило им даже подняться до еврозоны.

Однако затем «стекольщики» сильно сдали, проиграв три поединка подряд, правда, все с минимальной разницей. В прошлом же туре они прервали эту неудачную серию, обыграв в родных стенах «Эвертон» со счетом 3:1.

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13 из 19 баллов «Кристал Пэлас» заработал на своей территории, победив три раза при одной неудачи и четырех мировых исходах.

«Саутгемптон»

С 16 набранными очками «Саутгемптон» находится вблизи зоны вылета, на 16 месте. От опасной строки коллектив оторвался всего на пять баллов.

«Святые» начали этот чемпионат с 7-матчевой безвыигрышной серией, набрав в этот период четыре очка. В последующих же четырех играх они не уступали, трижды победив при одной мировой.

После этого «красно-белые» выдали серию из пяти поединков без выигрышей, дважды сыграв вничью в этот период при трех фиаско. Одно из них было накануне в Лондоне от «Арсенала» со счетом 0:3.

Только пять из 16 общих баллов «Саутгемптон» заработал вне родных стен в текущем первенстве, раз победив при двух мировых исходах и пяти поражениях.

В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:3.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кристал Пэлас» предлагают — 2.30.

На викторию «Эвертона» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.44.

«Орлы» сильно провели свой последний домашний матч, обыграв дома амбициозный «Эвертон». Прогнозируем, что «стекольщики» снова удачно выступят в родных стенах. В общем, ставим на викторию хозяев поля.