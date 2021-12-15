Коэффициенты на матч Кристал Пэлас — Саутгемптон
«Кристал Пэлас»
В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» с 19 набранными очками находится на 12 позиции, оторвавшись на восемь баллов от зоны вылета.
«Орлы» неудачно стартовали, набрав всего пункт в первых трех играх, но затем уступили только раз за последующие девять встреч, что позволило им даже подняться до еврозоны.
Однако затем «стекольщики» сильно сдали, проиграв три поединка подряд, правда, все с минимальной разницей. В прошлом же туре они прервали эту неудачную серию, обыграв в родных стенах «Эвертон» со счетом 3:1.
13 из 19 баллов «Кристал Пэлас» заработал на своей территории, победив три раза при одной неудачи и четырех мировых исходах.
«Саутгемптон»
С 16 набранными очками «Саутгемптон» находится вблизи зоны вылета, на 16 месте. От опасной строки коллектив оторвался всего на пять баллов.
«Святые» начали этот чемпионат с 7-матчевой безвыигрышной серией, набрав в этот период четыре очка. В последующих же четырех играх они не уступали, трижды победив при одной мировой.
После этого «красно-белые» выдали серию из пяти поединков без выигрышей, дважды сыграв вничью в этот период при трех фиаско. Одно из них было накануне в Лондоне от «Арсенала» со счетом 0:3.
Только пять из 16 общих баллов «Саутгемптон» заработал вне родных стен в текущем первенстве, раз победив при двух мировых исходах и пяти поражениях.
В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:3.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кристал Пэлас» предлагают — 2.30.
На викторию «Эвертона» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.44.
«Орлы» сильно провели свой последний домашний матч, обыграв дома амбициозный «Эвертон». Прогнозируем, что «стекольщики» снова удачно выступят в родных стенах. В общем, ставим на викторию хозяев поля.