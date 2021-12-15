В рамках 1/32 финала Кубка Испании «Андрайч» на своем поле примет «Севилью». Игра пройдет 15 декабря и начнется в 21:00 по мск. «Андрайч» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Андрайч»

«Андрайч» выступает в четвертом по силе дивизионе Испании. И там в одной из групп идет среди середняков, но от зоны плей-офф отстает всего лишь на два очка.

Балеарцы за последние пять матчей с учетом всех турниров смогли добыть две виктории и трижды уступали. Непосредственно в рамках чемпионата за этот период они провели четыре поединка.

В текущем кубковом турнире островитяне смогли уже пройти один этап. На стадии 1/64 финала они смогли сенсационно на своем поле одолеть «Овьедо» 2:1, выступающий в Сегунде.

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Всего же в Кубке Испании «Андрайч» провел только две игры, раз победив и раз проиграв в них.

«Севилья»

«Севилья» представляет Примеру, где после 16 матей находится на второй строке в турнирной таблице, но много проигрывает лидирующему «Реалу».

На выходных «нервионцы» смогли в рамках чемпионата страны одолеть на своем поле «Атлетик» со счетом 1:0, а немного ранее они проиграли «Зальцбургу» 0:1 в Лиге чемпионов и вылетели в Лигу Европы.

Севильцы также в текущем розыгрыше Кубка Испании преодолели один раунд, одолев на предыдущей стадии на выезде третьелиговую «Кордобу» 1:0, забив единственный гол уже в овертайме.

В прошлом сезоне «Севилья» добралась до полуфинала кубкового розыгрыша, но там в двухматчевом противостоянии уступила «Барселоне», впоследствии выигравшей этот трофей.

Прогноз и ставка на «Андрайч» — «Севилья»

В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение гостям. На победу «Севильи» предлагают — 1.06.

На викторию «Андрайча» дают — 36.00, ничья оценена — в 11.50.

«Севилья» наверняка постарается выиграть малой кровью у представителя четвертого дивизиона. Прогнозируем, что много коллектив Примеры много не забьет низшелиговой команде.