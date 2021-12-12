12 декабря состоится матч 18 тура Лиги 1, в котором встретятся «Метц» и «Лорьян». Поединок назначен на 17:00 мск. «Метц» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Метц»

«Метц» находится в зоне вылета, занимая 19 место с 19 очками на счету. Для выхода из нее команде надо набрать 3 очка.

«Метц» не выигрывал в двух прошлых турах. Он потерпел поражения от «Монпелье» (1:3) и «Монако» (0:4).

«Мессинцы» пропускали как минимиум 3 гола в трех из четырех поединков чемпионата Франции. При этом забили они в два раза меньше, чем пропустили.

Все прогнозы на Лигу 1

Хозяева имеют худшую статистику выступлений дома. У них ни одной победы и всего 4 очка в 8 играх.

«Лорьян»

«Лорьян» занимает 16 позицию с 15 очками. Если он продолжит проигрывать, то уже после этого тура может вплотную приблизиться к зоне вылета.

«Мерлузовые» проиграли 6 матчей подряд и не смогли забить в четырех последних выступлениях.

В прошлых турах «Лорьян» проиграл 0:2 «Ренну», 0:2 «Труа» и 0:1 «Нанту».

Лишь в 3 из 10 поединков Лиги 1 с участием команды было забито больше двух голов. Также отметим, что «Лорьян» имеет наименьший показатель забитых голов в турнире (13).

Прогноз и ставка

«Метц» и «Лорьян» выглядят равными соперниками, но букмекеры считают фаворитом хозяев — 2.60 против 3.05. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.10.

Обе команды не хотят проигрывать. Обе борются за выживание и будут играть на победу. Возможно, что это повлияет на результативность поединка.

Предлагаем поставить на ТМ 2.5 с коэффициентом 1.73. В прошлых матчах «Лорьяна» было мало голов.

Можно поставить на победу «Метца» с форой 0 за 1.78. Хозяева победили «Лорьян» в двух прошлых домашних встречах.