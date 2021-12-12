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    Сможет ли «Метц» снова обыграть «Лорьян» дома?

    «Метц» — «Лорьян». Прогноз (к. 1.73) и ставки на футбол, Лига 1, 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Метц» — «Лорьян»
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    «Метц» победил «Лорьян» в двух домашних поединках подряд
    12 декабря состоится матч 18 тура Лиги 1, в котором встретятся «Метц» и «Лорьян». Поединок назначен на 17:00 мск. «Метц» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Метц»

    «Метц» находится в зоне вылета, занимая 19 место с 19 очками на счету. Для выхода из нее команде надо набрать 3 очка.

    «Метц» не выигрывал в двух прошлых турах. Он потерпел поражения от «Монпелье» (1:3) и «Монако» (0:4).

    «Мессинцы» пропускали как минимиум 3 гола в трех из четырех поединков чемпионата Франции. При этом забили они в два раза меньше, чем пропустили.

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    Хозяева имеют худшую статистику выступлений дома. У них ни одной победы и всего 4 очка в 8 играх.

    «Лорьян»

    «Лорьян» занимает 16 позицию с 15 очками. Если он продолжит проигрывать, то уже после этого тура может вплотную приблизиться к зоне вылета.

    «Мерлузовые» проиграли 6 матчей подряд и не смогли забить в четырех последних выступлениях.

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    • В прошлых турах «Лорьян» проиграл 0:2 «Ренну», 0:2 «Труа» и 0:1 «Нанту».

    Лишь в 3 из 10 поединков Лиги 1 с участием команды было забито больше двух голов. Также отметим, что «Лорьян» имеет наименьший показатель забитых голов в турнире (13).

    Прогноз и ставка

    «Метц» и «Лорьян» выглядят равными соперниками, но букмекеры считают фаворитом хозяев — 2.60 против 3.05. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.10.

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    Обе команды не хотят проигрывать. Обе борются за выживание и будут играть на победу. Возможно, что это повлияет на результативность поединка.

    Предлагаем поставить на ТМ 2.5 с коэффициентом 1.73. В прошлых матчах «Лорьяна» было мало голов.

    Можно поставить на победу «Метца» с форой 0 за 1.78. Хозяева победили «Лорьян» в двух прошлых домашних встречах.

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    «Метц» — «Лорьян»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Метц» снова обыграть «Лорьян» дома?
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