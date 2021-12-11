Коэффициенты на матч Брест — Монпелье
«Брест»
По итогам 15 туров «Брест» набрал 24 балла, с которыми находится на 10 месте в турнирной таблице французского первенства, но от четвертой строки отстает на три пункта.
Команда в текущем первенстве потерпела пять поражений, шесть игр закончила мировыми исходами и добилась столько же побед. Причем все они были в последних шести игровых днях.
Так, в минувшем туре «красно-белые» одолели на выезде «Марсель» со счетом 2:1, а ранее разгромили в родных стенах «Сент-Этьен» 1:0. Последние три домашние игры они выиграли «всухую».
На своей территории «Брест» в текущем розыгрыше Лиги 1 добыл три виктории, а также три раза играл вничью и потерпел две неудачи.
«Монпелье»
С 25 зачетными пунктами «Монпелье» на текущий момент расположился на строку выше предстоящего противника, уступая два очка еврокубковой зоне.
«Паладины» за 17 проведенных встреч смогли отпраздновать семь выигрышей, четыре поединка завершили вничью и шесть раз уходили с поля поверженными. Забили 25 голов, пропустили на два меньше.
За последние шесть игр первенства коллектив дважды проиграли добился четырех викторий. В минувшем туре он дома справился с «Клермоном» 1:0, а игровым днем ранее переиграли на выезде «Метц» 3:1.
Только восемь из 25 баллов «Монпелье» смог заработать вне родных стен в текущем чемпионате, выиграв два раза при двух мировых и четырех фиаско.
В прошлом сезоне между собой эти клубы дважды сыграли вничью — 2:2 и 0:0.
Прогноз и ставка на «Брест» — «Монпелье»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лиона» — 2.16, победа «Монпелье» — 3.36, ничья — 3.74.
Хотя «Брест» и выиграл в последних своих шести встречах, но большинство побед были натужными. «Монпелье» не имеет такой шикарной серии, однако очень неуступчив, и вполне может прервать победное шествие хозяев.