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    «Паладины» прервут победную серию «Бреста»?

    «Брест» — «Монпелье». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, Чемпионат Франции, 11 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Монпелье»
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    Франк Онора
    В рамках 18-го тура французской Лиги 1 «Брест» на своем поле сыграет с «Монпелье». Игра пройдет 11 декабря и начнется в 19:00 по мск. «Брест» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Декабря 2021 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 19:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Брест — Монпелье

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Брест»

    По итогам 15 туров «Брест» набрал 24 балла, с которыми находится на 10 месте в турнирной таблице французского первенства, но от четвертой строки отстает на три пункта.

    Команда в текущем первенстве потерпела пять поражений, шесть игр закончила мировыми исходами и добилась столько же побед. Причем все они были в последних шести игровых днях.

    Так, в минувшем туре «красно-белые» одолели на выезде «Марсель» со счетом 2:1, а ранее разгромили в родных стенах «Сент-Этьен» 1:0. Последние три домашние игры они выиграли «всухую».

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своей территории «Брест» в текущем розыгрыше Лиги 1 добыл три виктории, а также три раза играл вничью и потерпел две неудачи.

    «Монпелье»

    С 25 зачетными пунктами «Монпелье» на текущий момент расположился на строку выше предстоящего противника, уступая два очка еврокубковой зоне.

    «Паладины» за 17 проведенных встреч смогли отпраздновать семь выигрышей, четыре поединка завершили вничью и шесть раз уходили с поля поверженными. Забили 25 голов, пропустили на два меньше.

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  • 08/12/2021

    • За последние шесть игр первенства коллектив дважды проиграли добился четырех викторий. В минувшем туре он дома справился с «Клермоном» 1:0, а игровым днем ранее переиграли на выезде «Метц» 3:1.

    Только восемь из 25 баллов «Монпелье» смог заработать вне родных стен в текущем чемпионате, выиграв два раза при двух мировых и четырех фиаско.

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    В прошлом сезоне между собой эти клубы дважды сыграли вничью — 2:2 и 0:0.

    Прогноз и ставка на «Брест» — «Монпелье»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лиона» — 2.16, победа «Монпелье» — 3.36, ничья — 3.74.

    Хотя «Брест» и выиграл в последних своих шести встречах, но большинство побед были натужными. «Монпелье» не имеет такой шикарной серии, однако очень неуступчив, и вполне может прервать победное шествие хозяев.

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    «Брест» — «Монпелье»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. «Паладины» прервут победную серию «Бреста»?
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