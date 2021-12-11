В рамках 18-го тура французской Лиги 1 «Брест» на своем поле сыграет с «Монпелье». Игра пройдет 11 декабря и начнется в 19:00 по мск. «Брест» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

По итогам 15 туров «Брест» набрал 24 балла, с которыми находится на 10 месте в турнирной таблице французского первенства, но от четвертой строки отстает на три пункта.

Команда в текущем первенстве потерпела пять поражений, шесть игр закончила мировыми исходами и добилась столько же побед. Причем все они были в последних шести игровых днях.

Так, в минувшем туре «красно-белые» одолели на выезде «Марсель» со счетом 2:1, а ранее разгромили в родных стенах «Сент-Этьен» 1:0. Последние три домашние игры они выиграли «всухую».

Календарь и таблица Лиги 1

На своей территории «Брест» в текущем розыгрыше Лиги 1 добыл три виктории, а также три раза играл вничью и потерпел две неудачи.

«Монпелье»

С 25 зачетными пунктами «Монпелье» на текущий момент расположился на строку выше предстоящего противника, уступая два очка еврокубковой зоне.

«Паладины» за 17 проведенных встреч смогли отпраздновать семь выигрышей, четыре поединка завершили вничью и шесть раз уходили с поля поверженными. Забили 25 голов, пропустили на два меньше.

За последние шесть игр первенства коллектив дважды проиграли добился четырех викторий. В минувшем туре он дома справился с «Клермоном» 1:0, а игровым днем ранее переиграли на выезде «Метц» 3:1.

Только восемь из 25 баллов «Монпелье» смог заработать вне родных стен в текущем чемпионате, выиграв два раза при двух мировых и четырех фиаско.

В прошлом сезоне между собой эти клубы дважды сыграли вничью — 2:2 и 0:0.

Прогноз и ставка на «Брест» — «Монпелье»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лиона» — 2.16, победа «Монпелье» — 3.36, ничья — 3.74.

Хотя «Брест» и выиграл в последних своих шести встречах, но большинство побед были натужными. «Монпелье» не имеет такой шикарной серии, однако очень неуступчив, и вполне может прервать победное шествие хозяев.