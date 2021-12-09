«Ференцварош» будет принимать «Байер» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет в Будапеште 9 декабря 2021 года. Начало — в 23:00 мск. «Ференцварош» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ференцварош»

«Ференцварош» крайне неудачно выступает на групповом этапе Лиги Европы. Команда потерпела поражения во всех пяти матчах.

«Ференцварош» дважды уступил «Бетису» (1:3 и 0:2), «Байеру» (1:2) и дважды «Селтику» (0:2 и 2:3).

С нулем набранных очков венгерский клуб занимает последнее место в группе и потерял шансы даже на третью позицию — отставание от «Селтика» составляет 6 очков.

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К очередному матчу Лиги Европы «Ференцварош» подходит после победы над «Мезекевешдом» (3:0) и ничьей с «Академией Пушкаша» (1:1) в чемпионате Венгрии, где команда лидирует, на 2 очка опережая ближайшего преследователя и имея матч в запасе.

«Байер»

«Байер» на групповом этапе Лиги Европы одержал четыре победы при одной ничьей.

Клуб из Леверкузена дважды обыграл «Селтик» (4:0 и 3:2), один раз выиграл у «Ференцвароша» (2:1), а с «Бетисом» сыграл вничью в гостях (1:1) и победил дома (4:0).

С 13 набранными очками «Байер» возглавляет группу G и уже даже гарантировал себе первое место — немецкий клуб на 3 очка опережает «Бетис», имея преимущество по личным встречам, и на 7 очков — «Селтик».

На данный момент «Байер» не проигрывает в шести матчах подряд по всех турнирах, выиграв пять из них. В последних турах Бундеслиги команда обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 3:1, а также разгромила «Гройтер» со счетом 7:1.

Прогноз и ставка

На победу «Ференцвароша» букмекеры дают коэффициент 4,28, на ничью — 4,22, а на победу «Байера» — 1,83.

«Байер» уже гарантировал себе первое место в группе, и, вероятно, часть лидеров команды получит возможность отдохнуть. А это значит, что у «Ференцвароша» будет возможность набрать первые очки на групповом этапе турнира — тем более, в домашнем матче. Ставим на то, что «Ференцварош» не проиграет.

Прогноз и ставка на матч — «Ференцварош» не проиграет с коэффициентом 2,08.