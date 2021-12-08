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    «Доги» отстоят нужный для себя результат

    «Вольфсбург» — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Лига чемпионов, 8 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Лилль»
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    Бурак Йылмаз
    Немецкий «Вольфсбург» сыграет на своем поле с французским «Лиллем» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 23:00 мск. «Вольфсбург» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 08 Декабря 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 23:00 Лилль Лилль
  • Лига чемпионов. Группа G
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    Коэффициенты на матч Вольфсбург — Лилль

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Вольфсбург»

    Перед заключительным туром «Вольфсбург» с пятью набранными очками замыкает квартет, но в случае победы в этой игре он сравняется по очкам с предстоящий противником, который идет пока первым.

    Начали «волки» данный турнир с двух ничьих подряд, одна из них была на выезде как раз с предстоящим противником. После чего они в Австрии проиграли «РБ Зальцбург» со счетом 1:3.

    В четвертом игровом дне немецкий коллектив одержал пока первую викторию в этом соревновании, обыграв дома австрийцев — 2:1. В своей последней встрече он потерпел выездное фиаско от испанской «Севильи» — 0:2.

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    К данному поединку «Вольфсбург» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой четыре раза проиграл. На прошедших выходных коллектив потерпел крупное поражение от «Майнца» 0:3 в чемпионате Германии, где идет в середине турнирки.

    «Лилль»

    «Лилль» имеет в своем активе восемь зачетных пунктов, позволяющие команды возглавлять свой квартет, но поражение в этом поединке может отбросить команду на третье место.

    Стартовали «доги» в данном турнире не совсем удачно, набрав только два очка в первых трех поединках, расписав домашние мировые по 0:0 с «Вольфсбургом» и «Севильей», а также проиграв «РБ Зальцбург» — 1:2.

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    • В последующих двух играх французский клуб набрал максимальное количество очков, обыграв на выезде севильцев 2:1 и на своей территории австрийского чемпионата со счетом 1:0.

    Вот уже семь игр подряд «Лилль» не знает горечи поражений, выиграв за это период в четырех из них. Накануне он обыграл дома «Труа» 2:1 в рамках чемпионата Франции, где находится в середине турнирной таблицы.

    Между собой эти клубы провели три поединка, где раз выиграли немцы (3:0) и дважды была ничья (0:0 и 1:1).

    Прогноз и ставка на «Вольфсбург» — «Лилль»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.26.

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    На викторию «Лилля» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.54.

    «Лилль» к данному поединку подходит в более лучшей форме, чем «Вольфсбург». Ожидаем, что французы смогут отстоят нужный для них результата, строго отыграв в обороне, что и скажется на результативности матча.

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    «Вольфсбург» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на футбол. «Доги» отстоят нужный для себя результат
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