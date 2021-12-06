«Кальяри» сыграет против «Торино» в 16-м туре чемпионата Италии. Матч пройдет 6 декабря в Кальяри, начало — в 22:45 мск. «Кальяри» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

В конце октября у «Кальяри» началась очередная черная полоса — на выезде они крупно проиграли «Фиорентине» (0:3), после чего дома уступили «Роме» (1:2).

Серия поражений продолжилась гостевым проигрышем «Болонье» (0:2) и домашнем — «Аталанте» (1:2).

В последних матчах «россоблу» на выезде поделил очки с «Сассуоло» (2:2), дома упустил победу над «Салернитаной» (1:1) и в гостях разошелся миром с «Вероной» (0:0).

Все прогнозы на Серию А

После 15-ти туров Серии А сардинцы с девятью очками идет на предпоследнем, 19-м месте. Разница мячей 16-29. Жоао Педро Галвао забил восемь голов.

«Торино»

«Торино» по традиции находится в районе экватора турнирной таблицы Серии А. Правда, «Быки» вряд ли удовлетворены нынешним 13 местом.

В последнее время туринцы крайне нестабильны. Результаты команды, как говорится, от саксофона до ножа — победы сменяют поражения.

Так, в позапрошлом туре «Торино» уступил. Правда, в выездном матче с «Ромой» он были повержен с минимальным счетом — 0:1.

В минувшем поединке Серии А «гранатовые» вновь не победили, хотя и набрали один балл, сыграв вничью дома с «Эмполи» (2:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.