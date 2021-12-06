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    Выберется ли «Кальяри» из зоны вылета?

    «Кальяри» — «Торино». Прогноз (к. 2.80) и ставки на чемпионат Италии 6 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Торино»
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    «Кальяри» идет на предпоследнем месте
    «Кальяри» сыграет против «Торино» в 16-м туре чемпионата Италии. Матч пройдет 6 декабря в Кальяри, начало — в 22:45 мск. «Кальяри» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Декабря 2021 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 22:45 Торино Торино
  • Турин
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    Коэффициенты на матч Кальяри — Торино

  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Кальяри»

    В конце октября у «Кальяри» началась очередная черная полоса — на выезде они крупно проиграли «Фиорентине» (0:3), после чего дома уступили «Роме» (1:2).

    Серия поражений продолжилась гостевым проигрышем «Болонье» (0:2) и домашнем — «Аталанте» (1:2).

    В последних матчах «россоблу» на выезде поделил очки с «Сассуоло» (2:2), дома упустил победу над «Салернитаной» (1:1) и в гостях разошелся миром с «Вероной» (0:0).

    Все прогнозы на Серию А

    После 15-ти туров Серии А сардинцы с девятью очками идет на предпоследнем, 19-м месте. Разница мячей 16-29. Жоао Педро Галвао забил восемь голов.

    «Торино»

    «Торино» по традиции находится в районе экватора турнирной таблицы Серии А. Правда, «Быки» вряд ли удовлетворены нынешним 13 местом.

    В последнее время туринцы крайне нестабильны. Результаты команды, как говорится, от саксофона до ножа — победы сменяют поражения.

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    • Так, в позапрошлом туре «Торино» уступил. Правда, в выездном матче с «Ромой» он были повержен с минимальным счетом — 0:1.

    В минувшем поединке Серии А «гранатовые» вновь не победили, хотя и набрали один балл, сыграв вничью дома с «Эмполи» (2:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.

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    «Кальяри» — «Торино»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 06.12.2021. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Кальяри» из зоны вылета?
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