Коэффициенты на матч Кальяри — Торино
«Кальяри»
В конце октября у «Кальяри» началась очередная черная полоса — на выезде они крупно проиграли «Фиорентине» (0:3), после чего дома уступили «Роме» (1:2).
Серия поражений продолжилась гостевым проигрышем «Болонье» (0:2) и домашнем — «Аталанте» (1:2).
В последних матчах «россоблу» на выезде поделил очки с «Сассуоло» (2:2), дома упустил победу над «Салернитаной» (1:1) и в гостях разошелся миром с «Вероной» (0:0).
После 15-ти туров Серии А сардинцы с девятью очками идет на предпоследнем, 19-м месте. Разница мячей 16-29. Жоао Педро Галвао забил восемь голов.
«Торино»
«Торино» по традиции находится в районе экватора турнирной таблицы Серии А. Правда, «Быки» вряд ли удовлетворены нынешним 13 местом.
В последнее время туринцы крайне нестабильны. Результаты команды, как говорится, от саксофона до ножа — победы сменяют поражения.
Так, в позапрошлом туре «Торино» уступил. Правда, в выездном матче с «Ромой» он были повержен с минимальным счетом — 0:1.
В минувшем поединке Серии А «гранатовые» вновь не победили, хотя и набрали один балл, сыграв вничью дома с «Эмполи» (2:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.