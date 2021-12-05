«Заря» сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 15:00 мск. «Заря» — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

«Заря» в нынешнем сезоне по традиции сражается за бронзовые медали. Между тем, на данный момент луганчане только четвертые, отставая на два очка от «Днепра-1».

Команда Виктора Скрипника сейчас не в лучшей форме. Однако при наличии таких мастеров, как Александр Гладкий, Аллахьяр Сайядманеш и Шахаб Зейхеди наверняка будет биться до последнего.

В минувшем туре УПЛ «Заря» минимально одолела «Александрию». Причем до того команда Скрипника, с учетом Лиги конференций, дважды подряд уступила.

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В прошедшем чемпионате Украины луганчане дважды уверенно переиграли «Ингулец». Причем последний официальный очный поединок завершился форменным разгромом соперника (1:5).

«Ингулец»

Эта команда борется лишь за выживание. Однако, парадокс, петровцы дают бой признанным фаворитам УПЛ.

Например, в минувшем туре команда Сергея Лавриненко лишь минимально уступила «Шахтеру». А в первом круге отобрала очки у киевских динамовцев.

Как бы там ни было, нынешнее 15 место вряд ли устраивает одиозного президента клуба Александра Поворознюка. Правда, ситуация пока не критическая.

Столько же очков (10) имеет в своем активе и идущий выше на строчку «Минай». К тому же у «Ингульца» еще имеется матч в запасе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 1.37, на ничью за 5.00, а на «Ингулец» — за 8.00.

«Заря» в атаке сморится довольно мощно , и наверняка переиграет одного из аутсайдеров лиги.

Петровцы всегда упираются в матчах с лидерами, и наверняка дадут бой «Заре».

Динамовцы существенно превосходят ровенчан в классе, и наверняка быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Зари» -1.5 с коэффициентом 2.05.