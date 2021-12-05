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    Сможет ли «Сассуоло» набрать очки на поле «Специи»?

    «Специя» — «Сассуоло». Прогноз (к. 2.12) и ставки на чемпионат Италии 5 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Сассуоло»
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    «Сассуоло» забивал во всех гостевых матчах текущего чемпионата Италии
    «Сассуоло» сыграет на выезде против «Специи» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 17:00 мск. «Специя» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Декабря 2021 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 17:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    Коэффициенты на матч Специя — Сассуоло

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Специя»

    «Специя» занимает 17-е место после 15-ти сыгранных матчей. На данный момент в ее активе 11 очков.

    У «Специи» худшая оборона в лиге — команда Тиаго Мотты пропустила уже 34 мяча.

    Ранее на этой неделе «Специя» проиграла в Милане «Интеру» со счетом 0:2, а перед этим были поражения от «Аталанты» и «Болоньи».

    В четырех предыдущих матчах на своем поле «Специя» набрала семь очков.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» тем временем набрал 19 очков и находится на 12-й строчке.

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    • На прошлой неделе команда Алессио Дионизи сенсационно выиграла на выезде у «Милана» (3:1).

    А несколько дней назад «Сассуоло» сыграл вничью с «Наполи» (2:2). И это еще не все. В конце октября «Сассуоло» одержал гостевую победу над «Ювентусом» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    «Сассуоло» забивал во всех гостевых матчах текущего чемпионата Италии.

    Прогноз и ставка

    На «Специю» в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Сассуоло» — за 2.12.

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    Судя по недавним матчам, хозяевам будет сложно набрать очки в предстоящей игре. «Сассуоло» сейчас на ходу, о чем свидетельствуют успешные встречи с «Миланом» и «Наполи».

    Ставка — победа «Сассуоло» за 2.12.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Сассуоло» больше 2,0 за 2.56.

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    «Специя» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Сассуоло» набрать очки на поле «Специи»?
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