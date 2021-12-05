Коэффициенты на матч Специя — Сассуоло
«Специя»
«Специя» занимает 17-е место после 15-ти сыгранных матчей. На данный момент в ее активе 11 очков.
У «Специи» худшая оборона в лиге — команда Тиаго Мотты пропустила уже 34 мяча.
Ранее на этой неделе «Специя» проиграла в Милане «Интеру» со счетом 0:2, а перед этим были поражения от «Аталанты» и «Болоньи».
В четырех предыдущих матчах на своем поле «Специя» набрала семь очков.
«Сассуоло»
«Сассуоло» тем временем набрал 19 очков и находится на 12-й строчке.
На прошлой неделе команда Алессио Дионизи сенсационно выиграла на выезде у «Милана» (3:1).
А несколько дней назад «Сассуоло» сыграл вничью с «Наполи» (2:2). И это еще не все. В конце октября «Сассуоло» одержал гостевую победу над «Ювентусом» (2:1).
«Сассуоло» забивал во всех гостевых матчах текущего чемпионата Италии.
Прогноз и ставка
На «Специю» в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Сассуоло» — за 2.12.
Судя по недавним матчам, хозяевам будет сложно набрать очки в предстоящей игре. «Сассуоло» сейчас на ходу, о чем свидетельствуют успешные встречи с «Миланом» и «Наполи».
Ставка — победа «Сассуоло» за 2.12.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Сассуоло» больше 2,0 за 2.56.