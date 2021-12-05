«Сассуоло» сыграет на выезде против «Специи» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 17:00 мск. «Специя» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

«Специя» занимает 17-е место после 15-ти сыгранных матчей. На данный момент в ее активе 11 очков.

У «Специи» худшая оборона в лиге — команда Тиаго Мотты пропустила уже 34 мяча.

Ранее на этой неделе «Специя» проиграла в Милане «Интеру» со счетом 0:2, а перед этим были поражения от «Аталанты» и «Болоньи».

В четырех предыдущих матчах на своем поле «Специя» набрала семь очков.

«Сассуоло»

«Сассуоло» тем временем набрал 19 очков и находится на 12-й строчке.

На прошлой неделе команда Алессио Дионизи сенсационно выиграла на выезде у «Милана» (3:1).

А несколько дней назад «Сассуоло» сыграл вничью с «Наполи» (2:2). И это еще не все. В конце октября «Сассуоло» одержал гостевую победу над «Ювентусом» (2:1).

Все прогнозы на Серию А

«Сассуоло» забивал во всех гостевых матчах текущего чемпионата Италии.

Прогноз и ставка

На «Специю» в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Сассуоло» — за 2.12.

Судя по недавним матчам, хозяевам будет сложно набрать очки в предстоящей игре. «Сассуоло» сейчас на ходу, о чем свидетельствуют успешные встречи с «Миланом» и «Наполи».

Ставка — победа «Сассуоло» за 2.12.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Сассуоло» больше 2,0 за 2.56.