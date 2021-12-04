«Верес»
«Верес» в нынешнем сезоне показывает весьма симпатичный футбол. Кроме, пожалуй, матчей с грандами УПЛ, команда Юрия Вирта смотрится очень выгодно.
Правда, пока ровенчане занимают только 8 место. При этом у «Вереса» отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 14:16.
В минувшем туре УПЛ «Верес» минимально уступил «Колосу». При этом до того команда Вирта элегантно переиграла «Металлист 1925» (2:0).
Из пяти последних очных поединков с киевлянами «Верес» выиграл только однажды. Остальные матчи завершились победой динамовцев.
«Динамо» К
Мирча Луческу после победы над «Минаем» (0:2) остался недовольным игрой своей команды. И ведь не зря: динамовцы едва не потеряли очки в Ужгороде.
Быть может, тогда «Динамо» К еще не успело восстановиться от матча с «Баварией» (1:2) в Лиге чемпионов. В той встрече киевляне показали весьма приличный уровень игры.
Луческу постоянно осуществляет кадровую ротацию. Между тем, после вылета из еврокубков «Динамо» наверняка сыграет в максимально основном составе.
Интересно только, кто же появится на острие динамовской атаки? Быть может, универсальный солдат Денис Гармаш, или, может быть, наконец-то полноценный шанс проявить себя получит Владислав Кулач?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.26, на ничью за 5.23, а на «Верес» — за 12.00.
«Верес» дает бой всем оппонентам, но с киевлянами команда вряд ли справится.
Динамовцы существенно превосходят ровенчан в классе, и наверняка быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.05.