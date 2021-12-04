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    Динамовцы быстро обуздают «Верес»?

    «Верес» — «Динамо» К. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, УПЛ, 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Верес» — «Динамо» К
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    Карлос Де Пена
    «Верес» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 15:00 мск. «Верес» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Верес»

    «Верес» в нынешнем сезоне показывает весьма симпатичный футбол. Кроме, пожалуй, матчей с грандами УПЛ, команда Юрия Вирта смотрится очень выгодно.

    Правда, пока ровенчане занимают только 8 место. При этом у «Вереса» отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 14:16.

    В минувшем туре УПЛ «Верес» минимально уступил «Колосу». При этом до того команда Вирта элегантно переиграла «Металлист 1925» (2:0).

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    Из пяти последних очных поединков с киевлянами «Верес» выиграл только однажды. Остальные матчи завершились победой динамовцев.

    «Динамо» К

    Мирча Луческу после победы над «Минаем» (0:2) остался недовольным игрой своей команды. И ведь не зря: динамовцы едва не потеряли очки в Ужгороде.

    Быть может, тогда «Динамо» К еще не успело восстановиться от матча с «Баварией» (1:2) в Лиге чемпионов. В той встрече киевляне показали весьма приличный уровень игры.

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    • Луческу постоянно осуществляет кадровую ротацию. Между тем, после вылета из еврокубков «Динамо» наверняка сыграет в максимально основном составе.

    Интересно только, кто же появится на острие динамовской атаки? Быть может, универсальный солдат Денис Гармаш, или, может быть, наконец-то полноценный шанс проявить себя получит Владислав Кулач?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.26, на ничью за 5.23, а на «Верес» — за 12.00.

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    «Верес» дает бой всем оппонентам, но с киевлянами команда вряд ли справится.

    Киевлянам категорически нельзя терять очки, так что стоит ожидать от них стартовой активности.

    Динамовцы существенно превосходят ровенчан в классе, и наверняка быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.05.

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    «Верес» — «Динамо» К: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. Динамовцы быстро обуздают «Верес»?
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