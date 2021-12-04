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    «Байер» должен без труда набрать 3 очка

    «Байер» — «Гройтер Фюрт». Прогноз (к. 1.73) и ставки на футбол, Бундеслига, 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Гройтер Фюрт»
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    В матче 14 тура немецкой Бундеслиги «Байер» будет принимать «Гройтер Фюрт» на поле стадиона «Бай-Арена» (Леверкузен). Игра запланирована на 4 декабря 2021 года «Байер» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Декабря 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 17:30 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
  • Фюрт
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    Коэффициенты на матч Байер — Гройтер Фюрт

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 10.00
  • Ставка!
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    «Байер»

    Леверкузенцы находится на 3 позиции в турнирной таблице Бундеслиги. У них 24 очка и пока что они не могут соперничать с лидерами турнира, однако главной задачей команды является сохранение прежней позиции, так как на пятки наступают сразу 4 клуба.

    «Байер» подходит к этому матчу с серией побед в Бундеслиге и Лиге Европы. На данный момент «фармацевты» не проигрывают уже 5 поединков, 4 из которых завершались победой.

    Из последних результатов отметим 1:0 с «Бохумом», 3:2 с «Селтиком» в 5 туре ЛЕ и 3:1 с «Лейпцигом» в Бундеслиге.

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    Хозяева не смогут рассчитывать на помощь Юлиана Баумгартлингера и Митчела Баккера.

    «Гройтер Фюрт»

    Гости являются главным аутсайдером таблицы, у которого лишь одно очко на счету. На вид у них полная безнадега — 1 ничья и 12 поражений.

    «Гройтер Фюрт» очень серьезно уступает командам Бундеслиги по уровню и регулярно пропускает больше 2-3 мячей за игру. На данный момент клуб собрал уже 39 пропущенных голов.

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    • В последних матчах турнира «трилистники» немало пропускали. Они пропустили 4 гола от гладбахской «Боруссии» (0:4) и 6 мячей от «Хоффенхайма» (3:6).

    В сезоне «Гройтер Фюрта» пока что всего 2 матча из 13, в которых он пропускал только один мяч.

    Прогноз и ставка

    Вряд ли стоит ожидать сенсации и вообще каких-то подвигов от гостей. Они безнадежно провели последние матчи и нахватались приличного количества мячей.

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    Букмекеры выставили такие котировки: 1.23 на «Байер», 7.00 на ничью и 12.50 на «Гройтер Фюрт».

    В этом случае можно поставить на тотал больше «Байера». В среднем он забивал чуть больше 2 мячей за игру. Рекомендуем ставку ИТ «Байера» больше 2.5 за 1.73.

    Можно поставить на победу «Байера» с форой — с форой -2 за 2.01. «Гройтер Фюрт» проигрывал в 4 из 5 матчей турнира с отрывом как минимум в 3 гола.

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    «Байер» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. «Байер» должен без труда набрать 3 очка
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