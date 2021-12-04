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    Сможет ли «Барселона» выиграть у «Бетиса»?

    «Барселона» — «Бетис». Прогноз (к. 2.78) и ставки на чемпионат Испании 4 декабря 2021 года

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    «Барселона» не пропускала только в двух домашних матчах Ла Лиги
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Бетиса» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 18:15 мск. «Барселона» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Декабря 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 18:15 Бетис Бетис
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч Барселона — Бетис

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  • 4.60
  • 2
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    «Барселона»

    «Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 14-ти сыгранных матчей. В активе каталонцев сейчас 23 очка.

    В конце прошлой недели «Барса» одержала гостевую победу над «Вильярреалом» (3:1). Несмотря на результат, команда Хави показала не самый убедительный футбол. Без везения здесь не обошлось, соперник играл как минимум не хуже.

    В первых трех матчах под руководством Хави «Барселона» пока еще ни разу не проигрывала. Перед этим также были победа над «Эспаньолом» и ничья с «Бенфикой».

    Все прогнозы на футбол

    «Барселона» одержала пять побед в восьми домашних матчах чемпионата Испании. При этом сине-гранатовые не пропускали только в двух встречах на «Камп Ноу».

    «Бетис»

    «Бетис» тем временем набрал 27 очков в 15-ти сыгранных матчах и находится на пятой строчке.

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  • 01/12/2021

    • Команда Мануэля Пеллегрини на удивление очень уверенно проводит первую половину сезона. В десяти предыдущих турах «Бетис» одержал семь побед.

    В конце ноября клуб из Севильи выиграл у «Эльче» и «Леванте», забив в общей сложности шесть мячей.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В пяти предыдущих матчах «Бетиса» в чемпионате Испании было забито 17 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Бетиса» — за 6.65.

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    Коэффициент на «Барселону» занижен, причем существенно. В текущей ситуации каталонцев сложно назвать явными фаворитами матча. Хотя бы из-за кадровых проблем.

    Ставка — тотал «Бетиса» больше 1,0 за 2.22.

    И еще один вариант — победа «Бетиса» или ничья за 2.78. «Барса» под руководством Хави пока совсем не впечатляет.

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    «Барселона» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Барселона» выиграть у «Бетиса»?
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