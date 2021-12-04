«Барселона» сыграет на своем поле против «Бетиса» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 18:15 мск. «Барселона» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 14-ти сыгранных матчей. В активе каталонцев сейчас 23 очка.

В конце прошлой недели «Барса» одержала гостевую победу над «Вильярреалом» (3:1). Несмотря на результат, команда Хави показала не самый убедительный футбол. Без везения здесь не обошлось, соперник играл как минимум не хуже.

В первых трех матчах под руководством Хави «Барселона» пока еще ни разу не проигрывала. Перед этим также были победа над «Эспаньолом» и ничья с «Бенфикой».

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«Барселона» одержала пять побед в восьми домашних матчах чемпионата Испании. При этом сине-гранатовые не пропускали только в двух встречах на «Камп Ноу».

«Бетис»

«Бетис» тем временем набрал 27 очков в 15-ти сыгранных матчах и находится на пятой строчке.

Команда Мануэля Пеллегрини на удивление очень уверенно проводит первую половину сезона. В десяти предыдущих турах «Бетис» одержал семь побед.

В конце ноября клуб из Севильи выиграл у «Эльче» и «Леванте», забив в общей сложности шесть мячей.

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В пяти предыдущих матчах «Бетиса» в чемпионате Испании было забито 17 мячей.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Бетиса» — за 6.65.

Коэффициент на «Барселону» занижен, причем существенно. В текущей ситуации каталонцев сложно назвать явными фаворитами матча. Хотя бы из-за кадровых проблем.

Ставка — тотал «Бетиса» больше 1,0 за 2.22.

И еще один вариант — победа «Бетиса» или ничья за 2.78. «Барса» под руководством Хави пока совсем не впечатляет.