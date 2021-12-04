Коэффициенты на матч Барселона — Бетис
«Барселона»
«Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 14-ти сыгранных матчей. В активе каталонцев сейчас 23 очка.
В конце прошлой недели «Барса» одержала гостевую победу над «Вильярреалом» (3:1). Несмотря на результат, команда Хави показала не самый убедительный футбол. Без везения здесь не обошлось, соперник играл как минимум не хуже.
В первых трех матчах под руководством Хави «Барселона» пока еще ни разу не проигрывала. Перед этим также были победа над «Эспаньолом» и ничья с «Бенфикой».
«Барселона» одержала пять побед в восьми домашних матчах чемпионата Испании. При этом сине-гранатовые не пропускали только в двух встречах на «Камп Ноу».
«Бетис»
«Бетис» тем временем набрал 27 очков в 15-ти сыгранных матчах и находится на пятой строчке.
Команда Мануэля Пеллегрини на удивление очень уверенно проводит первую половину сезона. В десяти предыдущих турах «Бетис» одержал семь побед.
В конце ноября клуб из Севильи выиграл у «Эльче» и «Леванте», забив в общей сложности шесть мячей.
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В пяти предыдущих матчах «Бетиса» в чемпионате Испании было забито 17 мячей.
Прогноз и ставка
На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Бетиса» — за 6.65.
Коэффициент на «Барселону» занижен, причем существенно. В текущей ситуации каталонцев сложно назвать явными фаворитами матча. Хотя бы из-за кадровых проблем.
Ставка — тотал «Бетиса» больше 1,0 за 2.22.
И еще один вариант — победа «Бетиса» или ничья за 2.78. «Барса» под руководством Хави пока совсем не впечатляет.