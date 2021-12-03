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    «Порту» одержит очередную победу?

    «Портимоненси» — «Порту». Прогноз (к. 2.25) и ставки на футбол, Примейра-лига, 3 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Портимоненси» — «Порту»
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    Луис Диас
    В матче 13 тура португальской Примейра-лиги «Порту» сыграет в гостях у «Портимоненси». Поединок назначен на 3 декабря 22:00 мск. «Портимоненси» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 03 Декабря 2021 года
    Портимоненсе
  • Портиман
    •  Портимоненсе 22:00 Порту Порту
  • Порту, Португалия
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    Коэффициенты на матч Портимоненсе — Порту

  • 1
  • 8.50
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
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    «Портимоненси»

    Судя по результатам, команда метит в еврокубки. Сейчас она занимает 5 место в турнирной таблице с 20 очками на счету. Тем не менее сохранить позицию будет непросто. «Брага» практически дышит в спину.

    К матчу с «Порту» «Портимоненси» подходит с тремя победами подряд, причем сухими. Речь идет о двух удачных выступлениях в чемпионате и одной победе в Кубке Португалии.

    6 ноября хозяева обыграли на своем поле «Белененсеш» со счетом 2:0. После этого у них была выездная победа в матче 1/16 Кубка Португалии над командой «Пенафиел» со счетом 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    27 ноября «Портимоненси» провел последний матч, в рамках которого он всухую разгромил «Фамаликан». Результат встречи составил 3:0 в пользу представителей Портимана.

    «Порту»

    «Порту» проделал отличную работу в первой половине сезона. В чемпионате он идет на первом месте, имея 32 очка. В Лиге чемпионов «драконы» занимают 2 место в группе B и могут выйти в плей-офф турнира.

    Гости имеют 10 побед и 2 ничьи. До этого момента они ни разу не проиграл в Примейра-лиге. К тому же команда имеет отличные показатели забитых и пропущенных мячей (30:8).

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    • В последних играх чемпионата «Порту» громил «Боавишту» (4:1) и «Санта Клару» (3:0). В прошлом туре он победил «Гимарайнш» со счетом 2:1.

    20 ноября «синие» выбили из Кубка Португалии «Фейренси», выиграв 5:1. 24 ноября у подопечных Консейсау было поражение от «Ливерпуля» (0:2) в матче 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициент на победу «Порту» составляет 1.42, тогда как на победу «Портимоненси» нам дают 8.50. На ничью букмекеры предлагают поставить с котировкой 4.50.

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    «Порту» имеет безупречные результаты в чемпионате. Последний раз команда теряла очки в Примейра-лиге 11 сентября. Так что в успех хозяев очень слабо верится.

    «Портимоненси» не является проблемой для «Порту». «Драконы» обыгрывали этого соперника в пяти последних матчах турнира. В большинстве случаев они забивали как минимум дважды. Рекомендуем поставить на победу двойной исход с победой «Порту» и тоталом больше 2.5.

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    «Портимоненси» — «Порту»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на футбол. «Порту» одержит очередную победу?
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