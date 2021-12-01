В среду, 1 декабря, «Лион» в рамках 16-го тура чемпионата Франции на своем поле сыграет против «Реймса». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Лион» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» имеет на счету те же 22 зачетных пунктов и идет седьмым, но имеет игру в запасе. Напомним, что в позапрошлом туре «ткачи» не доиграли свой домашний матч против «Марселя».

За всю турнирную дистанцию «львы» смогли добиться шести победных результатов, а также по четыре раза они играли вничью и терпели фиаско. Разница мячей составляет 22:21.

В минувшем туре первенства коллектив на выезде смог минимально переиграть «Монпелье» со счетом 1:0, а перед этим он уступил в гостях 1:4 «Ренну».

Календарь и таблица Лиги 1

На своем поле в текущем первенстве «Лион» еще не знал горечи поражений. У команды четыре виктории и три мировых исхода.

«Реймс»

«Реймс» с 16 зачетными пунктами разместился на 14 позиции в турнирной таблице Лиги 1. От опасной зоны коллектив оторвался на расстоянии одной победы.

«Красно-белые» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть всего лишь три раза, еще пять раз они были повержены и семь раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 16:18.

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В прошлом игровом дне коллектив смог добиться домашней минимальной виктории над новичком «Клеромоном» — 1:0. Перед этим же он имел 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой по три раза уступали и играл вничью.

В минувшем сезоне «Лион» в поединках с «Реймсом» набрал четыре очка, победив 3:0 дома и сыграв 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лиона» — 1.52, победа «Реймса» — 6.40, ничья — 4.70.

В этой игре прогнозируем викторию хозяев поля. Ожидаем, что «ткачи» победят с разницей в несколько мячей.