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    «Ткачи» добудут уверенную победу

    «Лион» — «Реймс». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, Чемпионат Франции, 1 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Реймс»
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    Ислам Слимани
    В среду, 1 декабря, «Лион» в рамках 16-го тура чемпионата Франции на своем поле сыграет против «Реймса». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Лион» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Декабря 2021 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 23:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Лион — Реймс

  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
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    «Лион»

    «Лион» имеет на счету те же 22 зачетных пунктов и идет седьмым, но имеет игру в запасе. Напомним, что в позапрошлом туре «ткачи» не доиграли свой домашний матч против «Марселя».

    За всю турнирную дистанцию «львы» смогли добиться шести победных результатов, а также по четыре раза они играли вничью и терпели фиаско. Разница мячей составляет 22:21.

    В минувшем туре первенства коллектив на выезде смог минимально переиграть «Монпелье» со счетом 1:0, а перед этим он уступил в гостях 1:4 «Ренну».

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своем поле в текущем первенстве «Лион» еще не знал горечи поражений. У команды четыре виктории и три мировых исхода.

    «Реймс»

    «Реймс» с 16 зачетными пунктами разместился на 14 позиции в турнирной таблице Лиги 1. От опасной зоны коллектив оторвался на расстоянии одной победы.

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    • «Красно-белые» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть всего лишь три раза, еще пять раз они были повержены и семь раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 16:18.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом игровом дне коллектив смог добиться домашней минимальной виктории над новичком «Клеромоном» — 1:0. Перед этим же он имел 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой по три раза уступали и играл вничью.

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    В минувшем сезоне «Лион» в поединках с «Реймсом» набрал четыре очка, победив 3:0 дома и сыграв 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лиона» — 1.52, победа «Реймса» — 6.40, ничья — 4.70.

    В этой игре прогнозируем викторию хозяев поля. Ожидаем, что «ткачи» победят с разницей в несколько мячей.

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    «Лион» — «Реймс»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. «Ткачи» добудут уверенную победу
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