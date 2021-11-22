В понедельник, 22 ноября, в рамках 16-го тура французской Лиги 2 «Дижон» в родных стенах сразится с «Осером». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. «Дижон» — «Осер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дижон»

«Дижон», выступавший в прошлом сезоне в элите французского, в текущем розыгрыше Лиги 2 идет пока внизу турнирной таблицы, опережая опасную зону всего лишь на балл.

В 15 проведенных встречах «совы» смогли добиться только пяти викторий, один поединок они свели вничью и потерпели аж девять поражений, разница мячей — 14:21.

В двух последних турах первенства «красно-белые» потерпели фиаско, уступив командам из верхней части турнирки. В этих играх они поочередно проиграли по 0:1 «Парижу» дома и «Аяччов» в гостях.

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10 из 16 общих баллов «Дижон» в этом чемпионате заработал на своей арене, трижды выиграв при четырех проигрышах и одном ничейном результате.

«Осер»

С 29 набранными очками «Осер» на текущий момент находится на втором месте в таблице Лиги 2, дающем прямой выход в элиту. Однако конкуренты отстают незначительно.

Бургундцы к данной встрече подходят с серией из трех побед. Перед этим они не побеждали на протяжении трех поединков, где дважды сыграли вничью и потерпели гостевое унизительное фиаско от «Тулузы» — 0:6.

В минувшем туре коллектив на своем поле разгромил середняка «По» со счетом 4:1, а ранее он обыграл 2:1 на выезде «Валансьен» и в родных пенатах 1:0 «Бастию».

Что касается гостевой статистики текущего розыгрыша Лиги 2, то за семь проведенных игр «Осер» уступил только раз при трех выигрышах и трех ничейных исходах.

За последние пять очных встреч этих команд дважды победил «Осер», раз выиграл «Дижон» и два раза была ничья.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Осера» предлагают — 2.65.

На викторию «Дижона» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.26.

«Осер» многовато пропускает и почти в каждом матче. Прогнозируем, что и на этот раз он не сохранит свои ворота «сухими». Впрочем, забить гости тоже должны.