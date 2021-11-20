«Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 29-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 13:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» в нынешнем сезоне не порадовал. 7 место для жодинцев провалом не назовешь, но и успехом тоже.

Торпедовцы забивают и пропускают с одинаковой частотой (37:37). При этом команда может подняться еще на одну строчку, для чего необходимо опередить брестское «Динамо».

В минувшем туре «Торпедо-БелАЗ» отдыхало. А все из-за того, что соперник «Спутник» давно снялся с соревнований.

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Против БАТЭ жодинская команда традиционно играет тяжело. Из пяти последних встреч «Торпедо-БелАЗ» удалось добыть только одну победу при двух поражениях.

БАТЭ

Уже три года без чемпионского титула — такова суровая реальность некогда гранда белорусского футбола номер один. БАТЭ пока никак не может вернуться на трон.

Более того, борисовский клуб еще не обеспечил себе даже второго места. Его еще предстоит удержать в заочном споре с минскими динамовцами.

В предыдущем БАТЭ как раз сыграл вничью с командой Челядинского (1:1). При этом атакующие показатели у команды по-прежнему серьезные — 54 гола.

Разумеется, подопечные Виталия Жуковского намереваются удержаться хотя бы на серебряной позиции. Иначе сезон можно будет считать полностью провальным.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.77, на ничью за 4.10, а на «Торпедо-БелАЗ» — за 4.64.

Жодинцы традиционно неудачно играют с БАТЭ .

Мотивация остаться на втором месте подвигнет гостей на активную игру в атаке.

БАТЭ выглядит сильнее жодинцев, да и мотивации у гостей, все же, побольше. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ во 2 тайме с коэффициентом 2.06.