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    «Леванте» и «Атлетик» много не забьют

    «Леванте» — «Атлетик». Прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 19 ноября 2021 года

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    Иньяки Уильямс
    «Леванте» будет принимать «Атлетик» в рамках 14-го тура Ла Лиги. Матч пройдет в Валенсии 19 ноября. Начало — в 23:00 мск. «Леванте» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Ноября 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Леванте»

    «Леванте» - команда, которая вообще не выигрывала в этом сезоне. В 13 матчах чемпионата Испании у «Леванте» 6 ничьих и 7 поражений.

    В трех последних турах команде удалось отобрать очки у «Атлетико» (0:0), но затем были поражения от «Гранады» со счетом 0:3 и «Алавеса» со счетом 1:2.

    В таблице Ла Лиги «Леванте» занимает 13-е место. Команда набрала 6 очков, столько же, сколько у идущего последним «Хетафе». От спасительной позиции на данный момент «Леванте» отделяет 5 очков.

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    Забито у «Леванте» 12 голов, а пропускает команда больше всех в лиге — 25 мячей.

    «Атлетик»

    «Атлетик» подошел к этому матчу с серией из трех поединков без побед, которая последовала за двумя победами подряд.

    В последних турах Ла Лиги баски сыграли вничью с «Эспаньолом» (1:1), «Реал Сосьедадом» (1:1), а также проиграли «Кадису» (0:1).

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  • 15/11/2021

    • В таблице Ла Лиги «Атлетик» идет на восьмом месте. У команды набрано 18 очков в 12 матчах. От зоны еврокубков клуб из Бильбао отделяют 4 очка.

    Матчи с участием «Атлетика» получаются, как правило, «низовыми». Забито у «Атлетика» 11 голов, а пропущено 8.

    Прогноз и ставка

    На победу «Леванте» букмекеры дают коэффициент 3,48, на ничью — 3,44, а на «Атлетик» — 2,27.

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    «Атлетик» — фаворит матча, но вряд ли встреча будет слишком результативной.

    Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,73.

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    «Леванте» — «Атлетик»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 19.11.2021. Прогнозы на футбол. «Леванте» и «Атлетик» много не забьют
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