«Леванте» будет принимать «Атлетик» в рамках 14-го тура Ла Лиги. Матч пройдет в Валенсии 19 ноября. Начало — в 23:00 мск. «Леванте» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» - команда, которая вообще не выигрывала в этом сезоне. В 13 матчах чемпионата Испании у «Леванте» 6 ничьих и 7 поражений.

В трех последних турах команде удалось отобрать очки у «Атлетико» (0:0), но затем были поражения от «Гранады» со счетом 0:3 и «Алавеса» со счетом 1:2.

В таблице Ла Лиги «Леванте» занимает 13-е место. Команда набрала 6 очков, столько же, сколько у идущего последним «Хетафе». От спасительной позиции на данный момент «Леванте» отделяет 5 очков.

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Забито у «Леванте» 12 голов, а пропускает команда больше всех в лиге — 25 мячей.

«Атлетик»

«Атлетик» подошел к этому матчу с серией из трех поединков без побед, которая последовала за двумя победами подряд.

В последних турах Ла Лиги баски сыграли вничью с «Эспаньолом» (1:1), «Реал Сосьедадом» (1:1), а также проиграли «Кадису» (0:1).

В таблице Ла Лиги «Атлетик» идет на восьмом месте. У команды набрано 18 очков в 12 матчах. От зоны еврокубков клуб из Бильбао отделяют 4 очка.

Матчи с участием «Атлетика» получаются, как правило, «низовыми». Забито у «Атлетика» 11 голов, а пропущено 8.

Прогноз и ставка

На победу «Леванте» букмекеры дают коэффициент 3,48, на ничью — 3,44, а на «Атлетик» — 2,27.

«Атлетик» — фаворит матча, но вряд ли встреча будет слишком результативной.

Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,73.