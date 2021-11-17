Сборная Колумбии сыграет на своем поле против команды Парагвая в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 17 ноября в Барранкилье, начало — в 02:00 мск. Колумбия — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Колумбия

Сборная Колумбии занимает пятое место в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы. На данный момент в активе колумбийцев 16 очков. Столько же у Чили и Уругвая.

Безвыигрышная серия колумбийцев в текущем отборе составляет уже четыре матча. После трех ничьих (во всех случаях — 0:0) команда Рейнальдо Руэды уступила на выезде Бразилии (0:1).

Колумбия шесть раз сыграла вничью в восьми предыдущих матчах квалификации ЧМ-2022.

И еще один неприятный факт. Колумбия не забила ни одного мяча в четырех предыдущих матчах.

Парагвай

Парагвай опустился в таблице на восьмое место. После 13-ти сыгранных матчей в активе парагвайцев 12 очков.

Как и Колумбия, сборная Парагвая тоже ни разу не выиграла в четырех предыдущих матчах. Только разница в том, что они потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Несколько дней назад Парагвай уступил на своем поле команде Чили со счетом 0:1.

Гостевая серия поражений Парагвая в текущем отборе составляет три матча, безвыигрышная — пять, в которых команда Гильермо Скелотто забила лишь один гол.

Прогноз и ставка

На Колумбию в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу Парагвая — за 6.10.

Обе сборные в последнее время играли просто отвратительно, но есть подозрение, что Парагвай находится в более печальном состоянии, чем Колумбия.

Пусть и с трудом, но хозяева как-нибудь выиграют в предстоящем матче.

Ставка — победа Колумбии + тотал матча меньше 3,5 за 2.09.