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    Сможет ли Колумбия обыграть Парагвай?

    Колумбия — Парагвай. Прогноз (к. 2.09) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 17 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Колумбия — Парагвай
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    Сборные Колумбии и Парагвая не забили ни одного гола в четырех предыдущих матчах
    Сборная Колумбии сыграет на своем поле против команды Парагвая в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 17 ноября в Барранкилье, начало — в 02:00 мск. Колумбия — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Колумбия

    Сборная Колумбии занимает пятое место в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы. На данный момент в активе колумбийцев 16 очков. Столько же у Чили и Уругвая.

    Безвыигрышная серия колумбийцев в текущем отборе составляет уже четыре матча. После трех ничьих (во всех случаях — 0:0) команда Рейнальдо Руэды уступила на выезде Бразилии (0:1).

    Колумбия шесть раз сыграла вничью в восьми предыдущих матчах квалификации ЧМ-2022.

    И еще один неприятный факт. Колумбия не забила ни одного мяча в четырех предыдущих матчах.

    Парагвай

    Парагвай опустился в таблице на восьмое место. После 13-ти сыгранных матчей в активе парагвайцев 12 очков.

    Как и Колумбия, сборная Парагвая тоже ни разу не выиграла в четырех предыдущих матчах. Только разница в том, что они потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Несколько дней назад Парагвай уступил на своем поле команде Чили со счетом 0:1.

    Гостевая серия поражений Парагвая в текущем отборе составляет три матча, безвыигрышная — пять, в которых команда Гильермо Скелотто забила лишь один гол.

    Прогноз и ставка

    На Колумбию в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу Парагвая — за 6.10.

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    Обе сборные в последнее время играли просто отвратительно, но есть подозрение, что Парагвай находится в более печальном состоянии, чем Колумбия.

    Пусть и с трудом, но хозяева как-нибудь выиграют в предстоящем матче.

    Ставка — победа Колумбии + тотал матча меньше 3,5 за 2.09.

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    Колумбия — Парагвай: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Колумбия обыграть Парагвай?
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