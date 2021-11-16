Россия U21 сыграет на своем поле с Испанией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Россия U21 — Испания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия U21

Молодые россияне как раз пытаются догнать Испанию. Пока отставание от оппонента составляет 3 очка.

В первой встрече сборная России U21 была разгромлена (4:1). Правда, с тех пор отличную форму набрал Гамид Агаларов, регулярно забивающий за свой клуб.

В своем последнем матче Россия добыла победу. Словацких сверстников россияне разгромили (3:0), а в активе у Агаларова гол.

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Против испанской молодежки Россия играет традиционно неудачно. Из пяти последних матчей россияне лишь однажды добыли ничью при четырех поражениях.

Испания U21

Испанцы в своей группе — явные фавориты. Молодая «Фурия Роха» в пяти матчах набрала максимум очков.

Сборная Испании U21 забила уже 17 мячей, пропустив в свои ворота 3. Причем в активе у Серхио Гомеса уже 6 точных выстрелов.

В минувшем туре отбора Испания U21 взяла свои законные три пункта. На выезде испанцы не оставили шансов мальтийцам (0:5).

Наверняка в этом поединке гости будут действовать первым номером. Ведь победа над россиянами сделает их диспозицию очень даже выигрышной.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Испанию U21 за 1.51, на ничью за 4.60, а на Россию U21 — за 5.20.

Молодые россияне имеют все шансы добыть очки, особенно учитывая неплохую игру команды в атаке.

Испанцы небезгрешны в обороне , чем вполне могут воспользоваться хозяева.

Сильная атака россиян способна огорчить испанскую оборону. Наши прогноз и ставка — Победа России или ничья с коэффициентом 2.46.