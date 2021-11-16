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    Молодежная сборная России не уступит испанцам?

    Россия U21 — Испания U21. Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия U21 — Испания U21
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    Россия U21 сыграет на своем поле с Испанией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Россия U21 — Испания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C 16 Ноября 2021 года
    Россия U21
  • Москва
    •  Россия U21 20:00 Испания U21 Испания U21
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.40
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
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    Россия U21

    Молодые россияне как раз пытаются догнать Испанию. Пока отставание от оппонента составляет 3 очка.

    В первой встрече сборная России U21 была разгромлена (4:1). Правда, с тех пор отличную форму набрал Гамид Агаларов, регулярно забивающий за свой клуб.

    В своем последнем матче Россия добыла победу. Словацких сверстников россияне разгромили (3:0), а в активе у Агаларова гол.

    Все прогнозы на футбол

    Против испанской молодежки Россия играет традиционно неудачно. Из пяти последних матчей россияне лишь однажды добыли ничью при четырех поражениях.

    Испания U21

    Испанцы в своей группе — явные фавориты. Молодая «Фурия Роха» в пяти матчах набрала максимум очков.

    Сборная Испании U21 забила уже 17 мячей, пропустив в свои ворота 3. Причем в активе у Серхио Гомеса уже 6 точных выстрелов.

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    • В минувшем туре отбора Испания U21 взяла свои законные три пункта. На выезде испанцы не оставили шансов мальтийцам (0:5).

    Наверняка в этом поединке гости будут действовать первым номером. Ведь победа над россиянами сделает их диспозицию очень даже выигрышной.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Испанию U21 за 1.51, на ничью за 4.60, а на Россию U21 — за 5.20.

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    Молодые россияне имеют все шансы добыть очки, особенно учитывая неплохую игру команды в атаке.

    Испанцы небезгрешны в обороне, чем вполне могут воспользоваться хозяева.

    Сильная атака россиян способна огорчить испанскую оборону. Наши прогноз и ставка — Победа России или ничья с коэффициентом 2.46.

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    Россия U21 — Испания U21: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Молодежная сборная России не уступит испанцам?
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