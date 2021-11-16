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    Игра закончится низовым исходом

    Ирак — Южная Корея. Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, отбор ЧМ-2022, 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Ирак — Южная Корея
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    Хван Хи Чхан
    В шестом туре третьего раунда квалификации к ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Ирака на своем поле сыграет против Южной Кореи. Встреча пройдет 16 ноября, начало — в 18:00 по мск. Ирак — Южная Корея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ирак

    Сборная Ирака вряд ли сможет зацепиться за первых две места, дающий прямой билет в Катар. А вот за третью строку ей вполне по силам побороться.

    После первого круга третьего раунда квалификации иракцы идут четвертыми, сильно отставая от первых двух строк, но третьей позиции они проигрывают всего лишь один пункт.

    Пока на текущей стадии коллектив не побеждал. За пять проведенных встреч у него одно фиаско, которое было на своей арене от сборной Ирана со счетом 0:3, и четыре ничейных исхода.

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    Несколько дней тому назад Ирак поделил в родных стенах очки со сборной Сирии, сыграв 1:1. Всего на данном этапе он забил три мяча при шести пропущенных.

    Южная Корея

    А вот сборная Южной Кореи наверняка займет одно из первых двух мест и получит прямой билет в финальную часть мирового первенства 2022 года.

    После пяти проведенных встреч «тигры» имею на своем счету 11 баллов, с которыми идут вторыми, и оторвались от третьей строки на пять пунктов. У них на счету три виктории и две ничьи.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Накануне корейцы смогли добыть минимальную домашнюю победу над сборной ОАЭ со счетом 1:0. Отметим, что в данной стадии они забили пять мячей, а пропустили всего два гола.

    В последнее десятилетие эти команды провели между собой две встречи. Одну из них выиграла Корея 2:0, а две другие завершились мировыми по 0:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Южной Кореи предлагают — 1.71.

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    На викторию Ирака дают — 5.40, ничья оценена — в 3.50.

    Оба коллектива на данном этапе забивают очень мало, да и между собой они играют крайне нерезультативно. Поэтому в данном сражении ждем низовой исход. Наша ставка — ТМ 2,0.

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    Ирак — Южная Корея: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Игра закончится низовым исходом
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