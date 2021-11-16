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    Молодежки Греции и Исландии снова сыграют вничью?

    Греция U21 — Исландия U21. Прогноз (к. 1.76) и ставки на отборочный турнир молодежного Евро-2023 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Греция U21 — Исландия U21
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    Молодежная сборная Греции пока ни разу не проигрывала в отборе на Евро-2023
    Молодежная сборная Греции сыграет на своем поле против команды Исландии в рамках отборочного турнира Евро-2023. Матч пройдет 16 ноября в Триполи, начало — в 17:00 мск. Греция U21 — Исландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Греция U21

    Греки после пяти сыгранных матчей занимают второе место в своей группе. Отставание от Португалии составляет одно очко, при этом конкурент провел на один матч меньше.

    Очевидно, что Греция будет бороться вторую строчку, а ее главным соперниками, помимо Исландии, также станут киприоты.

    Интересно, что сборная Греции еще ни разу не проигрывала в текущем отборе. На данный момент у нее три победы и две ничьи.

    И еще один удивительный момент: греки в пяти матчах пропустили лишь один мяч.

    Исландия U21

    Исландия тем временем находится на четвертом месте, отставая от Греции на четыре очка. Но у гостей есть еще игра в запасе.

    Несколько дней назад исландцы одержали выездную победу над Лихтенштейном (3:0).

    Единственное пока что поражение в текущей кампании Исландия потерпела в прошлом месяце, проиграв дома Португалии со счетом 0:1.

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    Исландия не смогла забить только в одном из четырех предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    На Грецию в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают за 3.74, а победу Исландии — за 4.05.

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    Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1. Соперники тогда обменялись забитыми мячами в первом тайме.

    На этот раз выделить фаворита тоже сложно. Исландцы неплохо играют в гостях, плюс они здорово сопротивлялись в матче против сильной Португалии.

    Ставка — обе команды забьют за 1.76.

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    Греция U21 — Исландия U21: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Молодежки Греции и Исландии снова сыграют вничью?
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