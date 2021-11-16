Греция U21
Греки после пяти сыгранных матчей занимают второе место в своей группе. Отставание от Португалии составляет одно очко, при этом конкурент провел на один матч меньше.
Очевидно, что Греция будет бороться вторую строчку, а ее главным соперниками, помимо Исландии, также станут киприоты.
Интересно, что сборная Греции еще ни разу не проигрывала в текущем отборе. На данный момент у нее три победы и две ничьи.
И еще один
Исландия U21
Исландия тем временем находится на четвертом месте, отставая от Греции на четыре очка. Но у гостей есть еще игра в запасе.
Несколько дней назад исландцы одержали выездную победу над Лихтенштейном (3:0).
Единственное пока что поражение в текущей кампании Исландия потерпела в прошлом месяце, проиграв дома Португалии со счетом 0:1.
Исландия не смогла забить только в одном из четырех предыдущих матчей.
Прогноз и ставка
На Грецию в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают за 3.74, а победу Исландии — за 4.05.
Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1. Соперники тогда обменялись забитыми мячами в первом тайме.
На этот раз выделить фаворита тоже сложно. Исландцы неплохо играют в гостях, плюс они здорово сопротивлялись в матче против сильной Португалии.
Ставка — обе команды забьют за 1.76.