Молодежная сборная Греции сыграет на своем поле против команды Исландии в рамках отборочного турнира Евро-2023. Матч пройдет 16 ноября в Триполи, начало — в 17:00 мск. Греция U21 — Исландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция U21

Греки после пяти сыгранных матчей занимают второе место в своей группе. Отставание от Португалии составляет одно очко, при этом конкурент провел на один матч меньше.

Очевидно, что Греция будет бороться вторую строчку, а ее главным соперниками, помимо Исландии, также станут киприоты.

Интересно, что сборная Греции еще ни разу не проигрывала в текущем отборе. На данный момент у нее три победы и две ничьи.

И еще один удивительный момент : греки в пяти матчах пропустили лишь один мяч.

Исландия U21

Исландия тем временем находится на четвертом месте, отставая от Греции на четыре очка. Но у гостей есть еще игра в запасе.

Несколько дней назад исландцы одержали выездную победу над Лихтенштейном (3:0).

Единственное пока что поражение в текущей кампании Исландия потерпела в прошлом месяце, проиграв дома Португалии со счетом 0:1.

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Исландия не смогла забить только в одном из четырех предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На Грецию в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают за 3.74, а победу Исландии — за 4.05.

Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1. Соперники тогда обменялись забитыми мячами в первом тайме.

На этот раз выделить фаворита тоже сложно. Исландцы неплохо играют в гостях, плюс они здорово сопротивлялись в матче против сильной Португалии.

Ставка — обе команды забьют за 1.76.