16 ноября сборная Чехии примет сборную Эстонии в рамках матча отборочного цикла ЧМ-2022 (группа E). Поединок состоится в Праге. Начало в 22:45 мск. Чехия — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

Чехия сделает все возможное, чтобы как можно увереннее выиграть в этом поединке. Шансы на то, что команда пройдет в раунд стыковых матчей очень слабые, однако для хозяев это не повод сдаваться.

В ноябре они провели только один товарищеский матч со сборной Кувейта, который выиграла 7:0. Последняя официальная встреча была 11 октября. Тогда чехи на выезде выиграли у Белоруссии 2:0.

Победа над Белоруссией стала первой после серии без побед. Ранее сборная Чехии провела ничейный поединок с Уэльсом (2:2) и проиграла Бельгии (0:3).

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Статистика выступлений команды состоит из трех побед, двух ничьих и двух поражений. При этом все два фиаско у хозяев были в гостевых выступлениях. Дома «Народная команда» не проигрывала.

Эстония

Эстония набрала всего 4 очка за 7 матчей. Она смогла выдержать в матче с Уэльсом, сыграв в нулевую ничью, и победить сборную Белоруссии (2:0).

К матчу «синие футболки» подходят с двумя поражениями подряд. Они проиграли Уэльсу (0:1) и Бельгии (1:3). Всего в активе гостей уже 5 неудач в отборочном цикле.

В трех гостевых матчах Эстония набрала лишь одно очко. По голам у нее 3 забитых и 7 пропущенных. Хотя если смотреть на общую картину, то дома эстонцы пропускали больше.

Средний показатель пропущенных мячей у сборной Эстонии в выездных поединках составил 4 мяча.

Прогноз и ставка

В победу Эстонии не верит никто. На Чехию букмекеры выставили 1.10, а на Эстонию — 33.00. Ничья выставлена с коэффициентом 10.00.

Чехия будет играть только на победу и других вариантов не дано. В домашних стенах чехи постараются сыграть как можно зрелищнее . В прошлой очной встрече они разгромили эстонцев 6:2.

Не исключено, что гостям придется несладко. Букмекеры высоко оценивают шансы чехов на крупную победу. Рекомендуем поставить на ИТ Чехии больше 3 (коэфф. 2.06).

Также предлагаем поставить на победу сборной Чехии с форой -2.5 за 2.00.