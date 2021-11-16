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    Чехия будет играть только на победу

    Чехия — Эстония. Прогноз (к. 2.06) и ставки на футбол, отбор на ЧМ-2022, 16 ноября 2021 года

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    Патрик Шик
    16 ноября сборная Чехии примет сборную Эстонии в рамках матча отборочного цикла ЧМ-2022 (группа E). Поединок состоится в Праге. Начало в 22:45 мск. Чехия — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 16 Ноября 2021 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 22:45 Эстония Эстония
  • Таллин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.08
  • X
  • 12.00
  • 2
  • 30.00
  • Ставка!
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    Чехия

    Чехия сделает все возможное, чтобы как можно увереннее выиграть в этом поединке. Шансы на то, что команда пройдет в раунд стыковых матчей очень слабые, однако для хозяев это не повод сдаваться.

    В ноябре они провели только один товарищеский матч со сборной Кувейта, который выиграла 7:0. Последняя официальная встреча была 11 октября. Тогда чехи на выезде выиграли у Белоруссии 2:0.

    Победа над Белоруссией стала первой после серии без побед. Ранее сборная Чехии провела ничейный поединок с Уэльсом (2:2) и проиграла Бельгии (0:3).

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    Статистика выступлений команды состоит из трех побед, двух ничьих и двух поражений. При этом все два фиаско у хозяев были в гостевых выступлениях. Дома «Народная команда» не проигрывала.

    Эстония

    Эстония набрала всего 4 очка за 7 матчей. Она смогла выдержать в матче с Уэльсом, сыграв в нулевую ничью, и победить сборную Белоруссии (2:0).

    К матчу «синие футболки» подходят с двумя поражениями подряд. Они проиграли Уэльсу (0:1) и Бельгии (1:3). Всего в активе гостей уже 5 неудач в отборочном цикле.

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  • 08/11/2021

    • В трех гостевых матчах Эстония набрала лишь одно очко. По голам у нее 3 забитых и 7 пропущенных. Хотя если смотреть на общую картину, то дома эстонцы пропускали больше.

    Средний показатель пропущенных мячей у сборной Эстонии в выездных поединках составил 4 мяча.

    Прогноз и ставка

    В победу Эстонии не верит никто. На Чехию букмекеры выставили 1.10, а на Эстонию — 33.00. Ничья выставлена с коэффициентом 10.00.

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    Чехия будет играть только на победу и других вариантов не дано. В домашних стенах чехи постараются сыграть как можно зрелищнее. В прошлой очной встрече они разгромили эстонцев 6:2.

    Не исключено, что гостям придется несладко. Букмекеры высоко оценивают шансы чехов на крупную победу. Рекомендуем поставить на ИТ Чехии больше 3 (коэфф. 2.06).

    Также предлагаем поставить на победу сборной Чехии с форой -2.5 за 2.00.

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    Чехия — Эстония: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Чехия будет играть только на победу
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