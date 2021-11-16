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    «Соккеруз» не оступятся в Поднебесной

    Китай — Австралия. Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, отбор ЧМ-2022, 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Китай — Австралия
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    Сборная Австралии
    Во вторник, 16 ноября, в 6-м туре третьего отборочного раунда азиатской зоны сборная Китая на своем поле сыграет против национальной команды Австралии. Игра начнется в 18:00 по мск. Китай — Австралия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Китай

    Сборная Китая вряд ли сможет побороться за первые три строки. После пяти туров она с четырьмя очками идет пятой, отставая от третьей позиции на пять баллов.

    Стартовали «драконы» с двух проигрышей подряд. В первом игровом дне они потерпели выездное крупное фиаско от предстоящего противника 0:3, после чего дома минимально уступили 0:1 Японии.

    В следующей игре турнира китайцы добыли пока свою первую викторию на этой стадии, переиграв на своем поле Вьетнам со счетом 3:2. Причем победный мяч хозяева провели на пятой компенсированной минуте.

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    Потом сборная Китая в гостях была повержена 2:3 Саудовской Аравией, а несколько дней тому назад она на своем поле расписала мировую против команды Омана — 1:1.

    Австралия

    После первого круга третьего раунда отбора сборная Австралии с десятью очками разместилась на второй строке, уступая три балла первому месту, а третью позицию опережает всего на пункт.

    «Соккеруз» начали данную стадию с трех викторий подряд. В этот период они одолели дома своего предстоящего противника 3:0 и Оман 3:1, а также в гостях переиграли 1:0 Вьетнам.

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    После этого австралийцы набрали всего лишь балл в последующих двух проведенных встречах. Этот пункт они заработали накануне, сыграв на своем поле вничью 0:0 с саудитами. Ранее они проиграли на выезде Японии 1:2.

    За шесть очных встреч этих сборных в пяти случаях верх взяли австралийцы и один поединок был ничейным.

    Прогноз и ставка на Китай — Австралия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Австралии предлагают коэффициент 1.41.

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    На викторию Китая дают — 8.70, ничья оценена — в 4.30.

    Команда из Австралии по составу выглядит сборной Китая ощутимо сильней, да и тереть очки гости уже не имеют права. В общем, ставим на «соккеруз» с форой -1.

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    Китай — Австралия: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. «Соккеруз» не оступятся в Поднебесной
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