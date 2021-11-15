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    Сколько мячей забьет Англия в ворота карлика?

    Сан-Марино — Англия. Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, ЧМ-2022, 15 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино — Англия
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    Харри Кейн
    Сан-Марино сыграет на своем поле с Англией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 22:45 мск. Сан-Марино — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Сан-Марино

    Сборная Сан-Марино в текущем отборочном цикле выступила традиционно неудачно. Футбольный карлик не набрал ни одного очка.

    За тур до финиша отборочного цикла Сан-Марино борется разве что за собственный престиж. Хотя один гол в отборе команда уже забила, что для нее сродни подвигу.

    В минувшем туре квалификации сборная Сан-Марино уступила. Венгры забили только четыре мяча, что можно считать не слишком ужасным результатом.

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    Разумеется, Сан-Марино ничего не светит и в последнем туре отбора. Вопрос в другом: сколько команда пропустит от англичан?!

    Сборная Англии

    Англичанам нужно просто довести до ума этот отборочный цикл. В минувшем туре сборная Англии не оставила шансов Албании (5:0), и может принимать поздравления.

    Сборная Англии занимает законное первое место в группе, набрав 23 очка в 9 матчах. При этом у команды блестяще действует атака — 29 голов.

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    • Оборона англичан действует монолитно. Пропущено всего три мяча в отборе, и вряд ли в матче с санмаринцами эта цифра изменится.

    В любом кадровом сочетании англичане не оставят шансов скромному оппоненту. Быть может, ротации и не будет, а Харри Кейн забьет свои очередные голы за сборную.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Англию за 1.01, на ничью за 45.00, а на Сан-Марино — за 96.00.

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    Хозяева вряд ли сумеют оказать достойное сопротивление британцам.

    Англия наверняка соорудит форменный разгром соперника.

    Англичане в любом кадровом сочетании смотрятся на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 6.5 с коэффициентом 2.24.

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    Сан-Марино — Англия: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на футбол. Сколько мячей забьет Англия в ворота карлика?
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