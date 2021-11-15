В понедельник, 15 ноября, сборная Израиля примет команду Фарерских островов в рамках заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча группы F, которая пройдет в Нетанье, начнется в 22:45 по московскому времени. Израиль — Фарерские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Израиль

Сборная Израиля в текущем отборочном цикле выступает не слишком уверенно. Израильяне уже потеряли шансы на второе место.

Отставание от второго места составляет семь очков. От лидера секстета, который уже вышел на мундиаль со стопроцентными показателями очков, их отделяют 14 баллов.

Тем не менее, у команды еще есть возможность финишировать на третьей строчке в группе выше четвертой Австрии.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Коллектив потерпел три поражения в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2022. Только в одной игре ему удалось победить — у Молдавии (2:1) дома.

Фарерские острова

Национальная команда Фарерских островов в данном отборочном цикле может занять пятое место. После девяти туров она как раз идет на этой позиции, имея в своем активе четыре очка.

Эти зачетные пункты «рыбаки» смогли набрать только в поединках со сборной Молдавии, сыграв с ней на выезде вничью 1:1 и обыграв дома 2:1.

Семь остальных встреч островитяне проиграли с общим счетом 2:19. Среди этих неудач было и фиаско от своего предстоящего противника в гостях со счетом 0:4.

В отборочных циклах чемпионатов мира у сборной Фарерских островов только две победы за 18 последних матчей при трех ничьих и 13 проигрышных результатах.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20.

Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,50.

Наши прогноз и ставки — Израиль выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,80.