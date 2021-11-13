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    Сможет ли Франция разгромить Казахстан?

    Франция — Казахстан. Прогноз (к. 1.99) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 13 ноября 2021 года

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    Килиан Мбаппе
    Сборная Франции сыграет на своем поле против команды Казахстана в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 13 ноября в Париже, начало — в 22:45 мск. Франция — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D 13 Ноября 2021 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 22:45 Казахстан Казахстан
  • Астана
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.04
  • X
  • 15.00
  • 2
  • 45.00
  • Ставка!
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    Франция

    Сборная Франции возглавляет свою группу после шести сыгранных матчей. В активе действующих чемпионов мира на данный момент 12 очков.

    Французы проводят текущий отбор в максимально вальяжном темпе, но при этом все равно лидируют.

    В октябре сборная Франции стала победителем Лиги наций. В полуфинале команда Дидье Дешама сделала невероятный камбэк в матче с Бельгией, отыгравшись с 0:2 и забив решающий мяч на последних минутах. А в решающем матче французы одержали волевую победу над Испанией (2:1).

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    • Франция дважды сыграла вничью в трех домашних матчах квалификации ЧМ-2022. Les Bleus не смогли выиграть у сборных Украины и Боснии и Герцеговины — обе встречи завершились со счетом 1:1.

    Казахстан

    Казахстан находится на последнем месте в группе, потеряв шансы на выход в финальную часть ЧМ-2022.

    В семи сыгранных матчах казахи набрали всего лишь три очка. Хотя в их случае это не такой уж и плохой результат.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Сборная Казахстана дважды сыграла вничью с Украиной, а также смогла отобрать очки у Боснии и Герцеговины.

    В трех гостевых матчах квалификации ЧМ Казахстан потерпел только одно поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе сборной Франции. На ничью можно поставить за 17.00, а на победу Казахстана — за 67.00.

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    Казахстан действительно прибавил, так просто эту сборную уже не обыграть. Но в данном случае уровень команд все-таки несопоставим.

    Но при этом очень сомнительно, что французы выиграют с разницей более чем в три мяча. В этом плане Франция абсолютно перестала напрягаться.

    Ставка — победа Франции + тотал матча меньше 3,5 за 1.99.

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    Франция — Казахстан: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Франция разгромить Казахстан?
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