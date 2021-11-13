Сборная Франции сыграет на своем поле против команды Казахстана в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 13 ноября в Париже, начало — в 22:45 мск. Франция — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

Сборная Франции возглавляет свою группу после шести сыгранных матчей. В активе действующих чемпионов мира на данный момент 12 очков.

Французы проводят текущий отбор в максимально вальяжном темпе, но при этом все равно лидируют.

В октябре сборная Франции стала победителем Лиги наций. В полуфинале команда Дидье Дешама сделала невероятный камбэк в матче с Бельгией, отыгравшись с 0:2 и забив решающий мяч на последних минутах. А в решающем матче французы одержали волевую победу над Испанией (2:1).

Франция дважды сыграла вничью в трех домашних матчах квалификации ЧМ-2022. Les Bleus не смогли выиграть у сборных Украины и Боснии и Герцеговины — обе встречи завершились со счетом 1:1.

Казахстан

Казахстан находится на последнем месте в группе, потеряв шансы на выход в финальную часть ЧМ-2022.

В семи сыгранных матчах казахи набрали всего лишь три очка. Хотя в их случае это не такой уж и плохой результат.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Сборная Казахстана дважды сыграла вничью с Украиной, а также смогла отобрать очки у Боснии и Герцеговины.

В трех гостевых матчах квалификации ЧМ Казахстан потерпел только одно поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе сборной Франции. На ничью можно поставить за 17.00, а на победу Казахстана — за 67.00.

Казахстан действительно прибавил, так просто эту сборную уже не обыграть. Но в данном случае уровень команд все-таки несопоставим.

Но при этом очень сомнительно, что французы выиграют с разницей более чем в три мяча. В этом плане Франция абсолютно перестала напрягаться.

Ставка — победа Франции + тотал матча меньше 3,5 за 1.99.