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    Молодые белорусы забьют и пропустят?

    Греция U21 — Белоруссия U21. Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Греция U21 — Белоруссия U21
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    Молодежная сборная Белоруссии
    Греция U21 сыграет на своем поле с Белоруссией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:00 мск. Греция U21 — Белоруссия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Греции U21

    В своей группе молодая греческая поросль выступает вполне прилично. На данный момент Греция отстает лишь от лидера Португалии.

    В активе у сборной Греции U21 8 очков, но в отличие от преследователей Кипра и Исландии, эллины провели на матч больше. Стало быть, в этой встрече нужно непременно побеждать.

    В своем последнем матче греки победили как раз белорусов. В Жодино эллины были упорнее и сильнее (0:2).

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    Греческая оборона действует монолитно, пропустив лишь однажды. Неплохо смотрится команда и в атаке — 8 голов в 4 матчах.

    Сборная Белоруссии U21

    Белорусская молодежка нынешний отборочный цикл проваливает. В группе D «сябры» занимают предпоследнее 5 место, набрав лишь 3 очка.

    Правда, пропускает сборная Белоруссии U21 не столь много. В 4 сыгранных матчах ворота команды были вскрыты 5 раз.

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    • Зато в последнем свое матче белорусы знатно покуражились. Победа над сверстниками из Лихтенштейна получилась очень уверенной (6:0).

    На текущий момент белорусы еще не потеряли шансы на 2 место в группе. Парадокс, но у команды положительная разница забитых и пропущенных мячей (7:5).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Грецию U21 за 1.22, на ничью за 5.60, а на Белоруссию U21 — за 14.50.

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    Греки смотрятся сильнее, к тому же им нужно удержаться на второй позиции.

    Последний успех юных «сябров» наверняка прибавит им уверенности.

    Обе команды будут искать счастье в атаках. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.46.

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    Греция U21 — Белоруссия U21: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Молодые белорусы забьют и пропустят?
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