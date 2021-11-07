«Вест Хэм»
«Вест Хэм» занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 20 очков.
В десяти сыгранных турах «молотобойцы» одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.
В трех предыдущих турах подопечные Дэвида Мойеса обыграли «Эвертон» (1:0), «Тоттенхэм» (1:0) и «Астон Виллу» (4:1).
На этой неделе в Лиге Европы лондонцы встречались с «Генком» (2:2), с которым сыграли вничью, хотя вели в счете вплоть до 88-й минуты. При этом они сохранили лидерство в группе и почти обеспечили себе проход в плей-офф.
После травм у «Вест Хэма» восстанавливаются Никола Влашич и Андрей Ярмоленко, хотя они могут появиться на поле.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка в десяти турах.
На счету «красных» шесть побед, четыре ничьи и ни одного поражения в национальном первенстве.
На прошлых выходных команда Юргена Клоппа поделила очки с «Брайтоном» (2:2), прервав серию из двух ярких побед над «Уотфордом» (5:0) и «Манчестер Юнайтед» (5:0).
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов мерсисайдцы обыграли «Атлетико» (2:0) и оформили выход в 1/8 финала с первого места в группе.
После травм у «Ливерпуля» восстанавливаются Роберто Фирмино, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Харви Эллиот, Джо Гомес и Кертис Джонс.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ливерпуля» — 1.74, победа «Вест Хэма» — 4.60, ничья — 4.10.
«Молотобойцам» стоит отдать должное за то, что они находятся в группе лидеров, но вряд ли они задержаться в ней надолго.
Судить об их реальной форме тяжело, поскольку в этом сезоне из грандов они встречались только с «Манчестер Юнайтед» и проиграли 1:2.
Да, «красные» потеряли очки на прошлой неделе во встрече с «Брайтоном», однако разбрасываться ими они не собираются, тем более что «Челси» готов воспользоваться любой осечкой конкурентов и уйти в еще больший отрыв.
У мерсисайдцев есть кадровые проблемы, но даже они не должны помешать им выиграть у соперника, с которым они традиционно играют успешно. Наш прогноз и ставка — «победа "Ливерпуля" с форой -1» за 2.25.
Также возьмем «тотал первого тайма больше 1,5» за 2.20. Стиль игры «Ливерпуля» позволяет рассчитывать на голы еще до перерыва.