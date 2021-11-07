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    Сможет ли «Вест Хэм» помешать погоне «Ливерпуля» за лидером?

    «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 7 ноября 2021 года

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    Футболисты «Ливерпуля»
    В воскресенье, 7 ноября, «Вест Хэм» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Лондоне, начнется в 19:30 по московскому времени. «Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Ноября 2021 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 19:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.72
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 20 очков.

    В десяти сыгранных турах «молотобойцы» одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

    В трех предыдущих турах подопечные Дэвида Мойеса обыграли «Эвертон» (1:0), «Тоттенхэм» (1:0) и «Астон Виллу» (4:1).

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    На этой неделе в Лиге Европы лондонцы встречались с «Генком» (2:2), с которым сыграли вничью, хотя вели в счете вплоть до 88-й минуты. При этом они сохранили лидерство в группе и почти обеспечили себе проход в плей-офф.

    После травм у «Вест Хэма» восстанавливаются Никола Влашич и Андрей Ярмоленко, хотя они могут появиться на поле.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка в десяти турах.

    На счету «красных» шесть побед, четыре ничьи и ни одного поражения в национальном первенстве.

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    • На прошлых выходных команда Юргена Клоппа поделила очки с «Брайтоном» (2:2), прервав серию из двух ярких побед над «Уотфордом» (5:0) и «Манчестер Юнайтед» (5:0).

    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов мерсисайдцы обыграли «Атлетико» (2:0) и оформили выход в 1/8 финала с первого места в группе.

    После травм у «Ливерпуля» восстанавливаются Роберто Фирмино, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Харви Эллиот, Джо Гомес и Кертис Джонс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ливерпуля» — 1.74, победа «Вест Хэма» — 4.60, ничья — 4.10.

    «Молотобойцам» стоит отдать должное за то, что они находятся в группе лидеров, но вряд ли они задержаться в ней надолго.

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    Судить об их реальной форме тяжело, поскольку в этом сезоне из грандов они встречались только с «Манчестер Юнайтед» и проиграли 1:2.

    Да, «красные» потеряли очки на прошлой неделе во встрече с «Брайтоном», однако разбрасываться ими они не собираются, тем более что «Челси» готов воспользоваться любой осечкой конкурентов и уйти в еще больший отрыв.

    У мерсисайдцев есть кадровые проблемы, но даже они не должны помешать им выиграть у соперника, с которым они традиционно играют успешно. Наш прогноз и ставка — «победа "Ливерпуля" с форой -1» за 2.25.

    Также возьмем «тотал первого тайма больше 1,5» за 2.20. Стиль игры «Ливерпуля» позволяет рассчитывать на голы еще до перерыва.

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    «Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вест Хэм» помешать погоне «Ливерпуля» за лидером?
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