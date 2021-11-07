В воскресенье, 7 ноября, «Вест Хэм» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Лондоне, начнется в 19:30 по московскому времени. «Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 20 очков.

В десяти сыгранных турах «молотобойцы» одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

В трех предыдущих турах подопечные Дэвида Мойеса обыграли «Эвертон» (1:0), «Тоттенхэм» (1:0) и «Астон Виллу» (4:1).

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На этой неделе в Лиге Европы лондонцы встречались с «Генком» (2:2), с которым сыграли вничью, хотя вели в счете вплоть до 88-й минуты. При этом они сохранили лидерство в группе и почти обеспечили себе проход в плей-офф.

После травм у «Вест Хэма» восстанавливаются Никола Влашич и Андрей Ярмоленко, хотя они могут появиться на поле.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка в десяти турах.

На счету «красных» шесть побед, четыре ничьи и ни одного поражения в национальном первенстве.

На прошлых выходных команда Юргена Клоппа поделила очки с «Брайтоном» (2:2), прервав серию из двух ярких побед над «Уотфордом» (5:0) и «Манчестер Юнайтед» (5:0).

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов мерсисайдцы обыграли «Атлетико» (2:0) и оформили выход в 1/8 финала с первого места в группе.

После травм у «Ливерпуля» восстанавливаются Роберто Фирмино, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Харви Эллиот, Джо Гомес и Кертис Джонс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ливерпуля» — 1.74, победа «Вест Хэма» — 4.60, ничья — 4.10.

«Молотобойцам» стоит отдать должное за то, что они находятся в группе лидеров, но вряд ли они задержаться в ней надолго.

Судить об их реальной форме тяжело, поскольку в этом сезоне из грандов они встречались только с «Манчестер Юнайтед» и проиграли 1:2.

Да, «красные» потеряли очки на прошлой неделе во встрече с «Брайтоном», однако разбрасываться ими они не собираются, тем более что «Челси» готов воспользоваться любой осечкой конкурентов и уйти в еще больший отрыв.

У мерсисайдцев есть кадровые проблемы, но даже они не должны помешать им выиграть у соперника, с которым они традиционно играют успешно. Наш прогноз и ставка — «победа "Ливерпуля" с форой -1» за 2.25.

Также возьмем «тотал первого тайма больше 1,5» за 2.20. Стиль игры «Ливерпуля» позволяет рассчитывать на голы еще до перерыва.