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    В дерби Милана будет тотал больше

    «Милан» — «Интер». Прогноз (к. 1.88) и ставки на футбол, Серия А, 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Интер»
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    Оливье Жиру
    7 ноября на поле стадиона «Сан-Сиро» состоится миланское дерби, в котором сыграют «Милан» и «Интер». Центральный поединок 12 тура чемпионата Италии начнется в 22:45 мск. «Милан» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Ноября 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
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  • 3.70
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Милан»

    «Милан» вовсю ведет гонку за первое место с «Наполи». По очкам сейчас паритет (31). Если «россонери» продолжат побеждать, то у них будут все шансы стать зимним чемпионом Италии.

    «Дьяволы» выиграли 10 матчей из 11. В одном туре у команды была ничья. Сейчас хозяева идут на 7-матчевой серии побед в чемпионате.

    В прошлых турах они обыграли «Болонью» 4:2, «Торино» 1:0 и «Рому» со счетом 2:1. 3 ноября «Милан» разошелся нулевой с «Порту». До этого «драконы» нанесли миланцам поражение 0:1.

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    В списке травмированных Анте Ребич, Майк Маньян и Самуэль Кастильехо. Красная карточка у Тео Эрнандеса.

    «Интер»

    «Нерадзурри» идут вслед за «Миланом». У них 24 очка. Они оторвались от «Ромы» и «Аталанты» на 5 пунктов.

    Побед у «черно-синих» меньше (7), Как раз перед дерби «Интер» выиграл в двух турах подряд, причем всухую. Номинальные гости одолели «Эмполи» и «Удинезе» со счетом 2:0. Непростой матч выдался против «Ювентуса», в котором была зафиксирована ничья 1:1.

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    • Отметим матчи в ЛЧ против «Шерифа». Коллектив Симоне Индзаги дважды выиграл 3:1, тем самым установив 5-матчевую беспроигрышную серию.

    В шести гостевых играх Серии А текущего сезона «Интер» одержал 4 победы.

    Прогноз и ставка

    Нас ждет интереснейшее противостояние, в котором «Интер» считается фаворитом. Букмекеры выставили 3.20 на победу «Милана» и 2.23 на победу «Интера». Ничья оценивается коэффициентом 3.65.

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    В четырех последних дерби между командами забивалось не менее трех голов. При этом в трех случаях забивали оба коллектива.

    «Милан» пропускал в 6 из 7 матчей октября. «Интер» хоть и выиграл две прошлые встречи всухую, но с более серьезными соперниками «нерадзурри» сухо отыграть не могут. Ставка на исход «обе забьют и тотал больше 2.5» принимается с котировкой 1.88.

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    «Милан» — «Интер»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. В дерби Милана будет тотал больше
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