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    «Марсель» останется главным преследователем ПСЖ

    «Марсель» — «Метц». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Франции 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Метц»
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    «Марсель» потенциально второй в таблице
    «Марсель» сыграет на своем поле против «Метца» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 15:00 мск. «Марсель» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Марсель»

    «Марсель» ко встрече подходит с серией из шести матчей без поражений. При этом «олимпийцы» выиграли один раз в последних пяти официальных играх.

    Хозяева начали серию с разгрома «Лорьяна» (4:1) на своем поле. Затем у «небесно-голубых» была нулевая ничья с «Лацио» в групповой стадии Лиги Европы.

    После этого провансальцы сыграли вничью с ПСЖ 0:0, также они свели вничью игру с «Ниццей» (1:1). В двух прошлых матчах они переиграли «Клермон» (1:0) и «Лацио» (2:2).

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    В турнирной таблице «Марсель» занимает 4 место. У него 22 очка. По потерянным очками клуб идет на второй позиции.

    «Метц»

    Хозяева являются второй худшей командой по результатам в Лиге 1. Они занимают 19-е место в турнирной таблице с семью очками на счету и разницей -14 (13 забитых и 27 пропущенных).

    В нынешнем сезоне команда одержала одну победу, потерпела семь поражений и четырежды сыграла вничью. В последних четырех матчах она не знает побед.

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    • Единственный матч, где «Метц» не потерпел поражение, оказался победным. В нем коллектив оказался сильнее «Бреста» (2:1) на выезде.

    До последнего тура ему и вовсе не удавалось набрать хотя бы один балл в трех матчах кряду.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 8,00, ничья — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.

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    «Марсель» — «Метц»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. «Марсель» останется главным преследователем ПСЖ
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