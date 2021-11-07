«Марсель» сыграет на своем поле против «Метца» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 15:00 мск. «Марсель» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» ко встрече подходит с серией из шести матчей без поражений. При этом «олимпийцы» выиграли один раз в последних пяти официальных играх.

Хозяева начали серию с разгрома «Лорьяна» (4:1) на своем поле. Затем у «небесно-голубых» была нулевая ничья с «Лацио» в групповой стадии Лиги Европы.

После этого провансальцы сыграли вничью с ПСЖ 0:0, также они свели вничью игру с «Ниццей» (1:1). В двух прошлых матчах они переиграли «Клермон» (1:0) и «Лацио» (2:2).

Все прогнозы на Лигу 1

В турнирной таблице «Марсель» занимает 4 место. У него 22 очка. По потерянным очками клуб идет на второй позиции.

«Метц»

Хозяева являются второй худшей командой по результатам в Лиге 1. Они занимают 19-е место в турнирной таблице с семью очками на счету и разницей -14 (13 забитых и 27 пропущенных).

В нынешнем сезоне команда одержала одну победу, потерпела семь поражений и четырежды сыграла вничью. В последних четырех матчах она не знает побед.

Единственный матч, где «Метц» не потерпел поражение, оказался победным. В нем коллектив оказался сильнее «Бреста» (2:1) на выезде.

До последнего тура ему и вовсе не удавалось набрать хотя бы один балл в трех матчах кряду.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,00, ничья — в 4,75.

Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.