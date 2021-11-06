«Шахтер» Солигорск
«Шахтер» Солигорск только-только обеспечил себе заслуженный чемпионский титул. Команда Алексея Баги была сильнее всех, так что ее успех справедлив.
«Горняки», несомненно, уже не будут рвать и метать. Да и вообще, Бага вполне может предоставить игровую практику запасным игрокам.
В минувшем туре «Шахтер» Солигорск выиграл. Причем победа над «Минском» (0:3) получилась с оттенком какой-то легкости.
Против «Слуцка» команда традиционно играет довольно удачно. Из пяти последних очных встреч солигорцы выиграли в четырех при одном поражении.
«Слуцк»
Этот клуб все никак не может обрести желанную стабильность. «Слуцк» занимает 13 место, сражаясь за выживание.
Причем «Слуцк» опережает «Славию» лишь на один пункт. В общем, команда будет всячески стремиться покинуть зону стыков.
В минувшем своем матче «Слуцк» получил три очка без боя. Вовремя подвернулся уже снявшийся в турнира «Спутник», плюс команда еще и получила время на восстановление.
Нет сомнений, что в этом матче «Слуцк» постарается взять хотя бы один балл. Тем более, до технической победы команда еще и обыграла «Сморгонь» (2:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.22, на ничью за 6.00, а на «Слуцк» — за 11.00.
Чемпион Белоруссии не будет слишком мотивированным, но
Гости борются за выживание, но в этой встрече вряд ли добудут даже ничью.
Даже без мотивации «горняки» обязаны переигрывать одного из аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Солигорск -2.5 с коэффициентом 2.65.