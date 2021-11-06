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    Чемпион устроит показательную порку «Слуцку»?

    «Шахтер» Солигорск — «Слуцк». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, чемпионат Белоруссии, 6 ноября 2021 года

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    «Шахтер» Солигорск
    «Шахтер» Солигорск сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 28-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Солигорск — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 06 Ноября 2021 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 17:00 Слуцк Слуцк
  • Слуцк
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.22
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
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    «Шахтер» Солигорск

    «Шахтер» Солигорск только-только обеспечил себе заслуженный чемпионский титул. Команда Алексея Баги была сильнее всех, так что ее успех справедлив.

    «Горняки», несомненно, уже не будут рвать и метать. Да и вообще, Бага вполне может предоставить игровую практику запасным игрокам.

    В минувшем туре «Шахтер» Солигорск выиграл. Причем победа над «Минском» (0:3) получилась с оттенком какой-то легкости.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Слуцка» команда традиционно играет довольно удачно. Из пяти последних очных встреч солигорцы выиграли в четырех при одном поражении.

    «Слуцк»

    Этот клуб все никак не может обрести желанную стабильность. «Слуцк» занимает 13 место, сражаясь за выживание.

    Причем «Слуцк» опережает «Славию» лишь на один пункт. В общем, команда будет всячески стремиться покинуть зону стыков.

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    • В минувшем своем матче «Слуцк» получил три очка без боя. Вовремя подвернулся уже снявшийся в турнира «Спутник», плюс команда еще и получила время на восстановление.

    Нет сомнений, что в этом матче «Слуцк» постарается взять хотя бы один балл. Тем более, до технической победы команда еще и обыграла «Сморгонь» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.22, на ничью за 6.00, а на «Слуцк» — за 11.00.

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    Чемпион Белоруссии не будет слишком мотивированным, но класс команды сделает свое дело.

    Гости борются за выживание, но в этой встрече вряд ли добудут даже ничью.

    Даже без мотивации «горняки» обязаны переигрывать одного из аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Солигорск -2.5 с коэффициентом 2.65.

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    «Шахтер» Солигорск — «Слуцк»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. Чемпион устроит показательную порку «Слуцку»?
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