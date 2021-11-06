«Шахтер» Солигорск сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 28-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Солигорск — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер» Солигорск только-только обеспечил себе заслуженный чемпионский титул. Команда Алексея Баги была сильнее всех, так что ее успех справедлив.

«Горняки», несомненно, уже не будут рвать и метать. Да и вообще, Бага вполне может предоставить игровую практику запасным игрокам.

В минувшем туре «Шахтер» Солигорск выиграл. Причем победа над «Минском» (0:3) получилась с оттенком какой-то легкости.

Все прогнозы на футбол

Против «Слуцка» команда традиционно играет довольно удачно. Из пяти последних очных встреч солигорцы выиграли в четырех при одном поражении.

«Слуцк»

Этот клуб все никак не может обрести желанную стабильность. «Слуцк» занимает 13 место, сражаясь за выживание.

Причем «Слуцк» опережает «Славию» лишь на один пункт. В общем, команда будет всячески стремиться покинуть зону стыков.

В минувшем своем матче «Слуцк» получил три очка без боя. Вовремя подвернулся уже снявшийся в турнира «Спутник», плюс команда еще и получила время на восстановление.

Нет сомнений, что в этом матче «Слуцк» постарается взять хотя бы один балл. Тем более, до технической победы команда еще и обыграла «Сморгонь» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.22, на ничью за 6.00, а на «Слуцк» — за 11.00.

Чемпион Белоруссии не будет слишком мотивированным, но класс команды сделает свое дело .

Гости борются за выживание, но в этой встрече вряд ли добудут даже ничью.

Даже без мотивации «горняки» обязаны переигрывать одного из аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Солигорск -2.5 с коэффициентом 2.65.