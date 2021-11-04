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    Гибралтарцы проиграют и в четвертый раз

    «Линкольн Ред Импс» — «Слован». Прогноз (к. 2.37) и ставки на Лигу конференций 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Линкольн Ред Импс» — «Слован»
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    «Слован»
    В четверг, 4 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги конференций «Линкольн Ред Импс» на своем поле сыграет против словацкого «Слована» из Братиславы. Игра начнется в 20:45 по мск. «Линкольн Ред Импс» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 04 Ноября 2021 года
    Линкольн
  • Лига конференций. Группа F
    •  Линкольн 20:45 Слован Слован
  • Либерец
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    Коэффициенты на матч
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  • 7.30
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 1.48
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    «Линкольн Ред Импс»

    «Линкольн Ред Импс» — главная сенсация текущего евросезона. Представитель Гибралтара добрался до группового этапа, имея очень низкий рейтинг УЕФА.

    Текущий сезон «красные черти» начали с Лиги чемпионов, где смогли пройти «Фолу» из Люксембурга, но уже на следующем этапе дважды проиграли румынскому «Клужу» и отправились в Лигу Европы.

    В этом соревновании гибралтарцы задержались совсем ненадолго, сразу же уступив там «Словану», переместившись в Лигу конференций они на последней стадии отбора переиграли латвийскую «Ригу» (1:1 и 3:1 ОТ).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В групповом этапе Лиги конференций «Линкольн Ред Импс» уступил во всех трех проведенных встречах, поочередно проиграв дома греческому ПАОКу 0:2, а также в гостях датскому «Копенгагену» 1:3 и словацкому «Словану» 0:2.

    «Слован»

    Свой еврокубковый путь в текущем сезоне «Слован» также начал в Лиге чемпионов, где на первой стадии отбора смог пройти ирландский «Шемрок Роверс» (2:0 и 1:2), но следом уступил швейцарскому «Янг Бойз» (0:0 и 2:3).

    Переместившись в Лигу Европы клуб из Братиславы сперва преодолел барьер в лице как раз предстоящего противника, а затем он уступил греческому «Олимпиакосу» (2:2 и 0:3) и отправился бороздить просторы Лиги конференций.

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    • В данном соревновании «Слован» стартовал с домашнего фиаско от датского «Копенгагена» со счетом 1:3, после чего добыл почетную выездную ничью с греческим ПАОКом 1:1 и обыграл дома «Линкольн Ред Импс» 2:0.

    С четырьмя зачетными пунктами словацкий коллектив идет на третьей позиции в группе, отставая от первого и второго на три и два пункта соответственно, так что имеет хорошие шансы на выход в следующий раунд.

    Прогноз и ставка на «Линкольн Ред Импс» — «Слован»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Слована» предлагают — 1.41.

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    На викторию «Линкольна» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.50.

    Словаки и во второй раз должны обыграть гибралтарцев. Прогнозируем, что и в данной игре «Слован» выиграет с разницей в несколько мячей.

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    «Линкольн Ред Импс» — «Слован»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. Гибралтарцы проиграют и в четвертый раз
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