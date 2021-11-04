В четверг, 4 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги конференций «Линкольн Ред Импс» на своем поле сыграет против словацкого «Слована» из Братиславы. Игра начнется в 20:45 по мск. «Линкольн Ред Импс» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Линкольн Ред Импс»

«Линкольн Ред Импс» — главная сенсация текущего евросезона. Представитель Гибралтара добрался до группового этапа, имея очень низкий рейтинг УЕФА.

Текущий сезон «красные черти» начали с Лиги чемпионов, где смогли пройти «Фолу» из Люксембурга, но уже на следующем этапе дважды проиграли румынскому «Клужу» и отправились в Лигу Европы.

В этом соревновании гибралтарцы задержались совсем ненадолго, сразу же уступив там «Словану», переместившись в Лигу конференций они на последней стадии отбора переиграли латвийскую «Ригу» (1:1 и 3:1 ОТ).

Все прогнозы на Лигу конференций

В групповом этапе Лиги конференций «Линкольн Ред Импс» уступил во всех трех проведенных встречах, поочередно проиграв дома греческому ПАОКу 0:2, а также в гостях датскому «Копенгагену» 1:3 и словацкому «Словану» 0:2.

«Слован»

Свой еврокубковый путь в текущем сезоне «Слован» также начал в Лиге чемпионов, где на первой стадии отбора смог пройти ирландский «Шемрок Роверс» (2:0 и 1:2), но следом уступил швейцарскому «Янг Бойз» (0:0 и 2:3).

Переместившись в Лигу Европы клуб из Братиславы сперва преодолел барьер в лице как раз предстоящего противника, а затем он уступил греческому «Олимпиакосу» (2:2 и 0:3) и отправился бороздить просторы Лиги конференций.

В данном соревновании «Слован» стартовал с домашнего фиаско от датского «Копенгагена» со счетом 1:3, после чего добыл почетную выездную ничью с греческим ПАОКом 1:1 и обыграл дома «Линкольн Ред Импс» 2:0.

С четырьмя зачетными пунктами словацкий коллектив идет на третьей позиции в группе, отставая от первого и второго на три и два пункта соответственно, так что имеет хорошие шансы на выход в следующий раунд.

Прогноз и ставка на «Линкольн Ред Импс» — «Слован»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Слована» предлагают — 1.41.

На викторию «Линкольна» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.50.

Словаки и во второй раз должны обыграть гибралтарцев. Прогнозируем, что и в данной игре «Слован» выиграет с разницей в несколько мячей.