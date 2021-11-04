Встреча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лестером» (Англия) и «Спартаком» (Россия) в квартете С состоится 4 ноября. Матч пройдет на арене «Кинг Пауэр» в Лестере и начнется в 23:00 мск. «Лестер» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

В прошлом сезоне английская команда выиграла свою группу Лиги Европы, но сейчас она с 4 набранными очками занимает 3-е место, уступая «Наполи» по разнице мячей.

«Лисы» стартовали в ЛЕ домашней ничьей с итальянцами (2:2), хотя вели по ходу матча 2:0. Во 2-м туре «Лестер» в гостях проиграл «Легии» (0:1), а в третьем вырвал волевую победу у «Спартака» (4:3).

После этого подопечные Брендана Роджерса на выезде обыграли «Брентфорд» (2:1) в АПЛ, в Кубке лиги дома по пенальти прошли «Брайтон» (2:2, 4:2), а в последнем матче в чемпионате проиграли дома «Арсеналу» (0:2).

Все прогнозы на Лигу Европы

После 10 туров АПЛ «Лестер» с 14 очками на 11-м месте. Разница мячей 15-17, Варди забил 7 голов. Не сыграет Олбрайтон, под вопросом Перес, Перейра и Ндиди.

«Спартак»

Красно-белые начали выступление в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, где они уступили лиссабонской «Бенфике», проиграв в августе оба матча со счетом 0:2.

В Лиге Европы подопечные Руя Витории стартовали с домашнего поражения от «Легии» (0:1), во втором туре одолели на выезде «Наполи» (3:2), а в третьем уступили дома «Лестеру» (3:4), хотя вели 2:0. Итог — 4-я строчка в группе.

В последних матчах РПЛ красно-белые были разгромлены в Петербурге «Зенитом» со счетом 1:7, а потом упустили дома победу над «Ростовом» (1:1) на последних минутах.

Календарь и таблица Лиги Европы

С 18 очками после 13 туров «Спартак» идет на 9-м месте. Разница мячей 15-18. Не сыграют Понсе, Умяров, Маслов и Мелкадзе.

Прогноз и ставка

На победу «Лестера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.34, на ничью в основное время — 5.60, а на победу «Спартака» — 8.80.

При любом исходе игры с «Лестером» у «Спартака» сохранятся шансы на выход в плей-офф. В гостях московская команда не уступила в 7 из 10 предыдущих игр в Лиге Европы (3 победы, 4 ничьи).

Английская команда не проигрывала дома в 4 из 5 предыдущих игр в ЛЕ (3 победы, 1 ничья). Прогнозируем, что «Лестер» не проиграет .