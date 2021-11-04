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    Продлит ли «Лестер» черную полосу «Спартака»?

    «Лестер» — «Спартак». Прогноз (к. 1.91) и ставки на футбол, Лига Европы, 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Спартак»
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    «Спартак» — «Лестер»
    Встреча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лестером» (Англия) и «Спартаком» (Россия) в квартете С состоится 4 ноября. Матч пройдет на арене «Кинг Пауэр» в Лестере и начнется в 23:00 мск. «Лестер» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 04 Ноября 2021 года
    Лестер
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    •  Лестер 23:00 Спартак Спартак
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    Коэффициенты на матч
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    «Лестер»

    В прошлом сезоне английская команда выиграла свою группу Лиги Европы, но сейчас она с 4 набранными очками занимает 3-е место, уступая «Наполи» по разнице мячей.

    «Лисы» стартовали в ЛЕ домашней ничьей с итальянцами (2:2), хотя вели по ходу матча 2:0. Во 2-м туре «Лестер» в гостях проиграл «Легии» (0:1), а в третьем вырвал волевую победу у «Спартака» (4:3).

    После этого подопечные Брендана Роджерса на выезде обыграли «Брентфорд» (2:1) в АПЛ, в Кубке лиги дома по пенальти прошли «Брайтон» (2:2, 4:2), а в последнем матче в чемпионате проиграли дома «Арсеналу» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После 10 туров АПЛ «Лестер» с 14 очками на 11-м месте. Разница мячей 15-17, Варди забил 7 голов. Не сыграет Олбрайтон, под вопросом Перес, Перейра и Ндиди.

    «Спартак»

    Красно-белые начали выступление в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, где они уступили лиссабонской «Бенфике», проиграв в августе оба матча со счетом 0:2.

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  • 01/11/2021

    • В Лиге Европы подопечные Руя Витории стартовали с домашнего поражения от «Легии» (0:1), во втором туре одолели на выезде «Наполи» (3:2), а в третьем уступили дома «Лестеру» (3:4), хотя вели 2:0. Итог — 4-я строчка в группе.

    В последних матчах РПЛ красно-белые были разгромлены в Петербурге «Зенитом» со счетом 1:7, а потом упустили дома победу над «Ростовом» (1:1) на последних минутах.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    С 18 очками после 13 туров «Спартак» идет на 9-м месте. Разница мячей 15-18. Не сыграют Понсе, Умяров, Маслов и Мелкадзе.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лестера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.34, на ничью в основное время — 5.60, а на победу «Спартака» — 8.80.

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    При любом исходе игры с «Лестером» у «Спартака» сохранятся шансы на выход в плей-офф. В гостях московская команда не уступила в 7 из 10 предыдущих игр в Лиге Европы (3 победы, 4 ничьи).

    Английская команда не проигрывала дома в 4 из 5 предыдущих игр в ЛЕ (3 победы, 1 ничья). Прогнозируем, что «Лестер» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.85 и ТБ 2,5 за 1.54.

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    «Лестер» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Лестер» черную полосу «Спартака»?
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