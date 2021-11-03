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    «Лос-Анджелес» снова не выиграет у «Ванкувера»?

    «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс». Прогноз (к. 2.01) и ставки на чемпионат МЛС 3 ноября 2021 года

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    «Лос-Анджелес» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей на своем поле
    «Лос-Анджелес» сыграет на своем поле против «Ванкувер Уайткэпс» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 03 Ноября 2021 года
    Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 05:30 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
  • Ванкувер
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    Коэффициенты на матч
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    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» после 32-х сыгранных матчей находится на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

    У калифорнийцев по-прежнему остаются шансы на попадание в плей-офф, но для этого им надо обязательно выигрывать два оставшихся матча и рассчитывать на то, что конкуренты будут терять очки.

    Беспроигрышная серия «Лос-Анджелеса» составляет пять матчей (три победы и две ничьи). В предыдущей игре команда Боба Брэдли разгромила на своем поле «Сиэтл Саундерз» (3:0).

    «Лос-Анджелес» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей на своем поле.

    «Ванкувер Уайткэпс»

    «Ванкувер» тем временем находится на шестой строчке в Восточной конференции. У канадцев на данный момент 47 очков — на три больше, чем у «Лос-Анджелеса».

    «Уайткэпс» в четырех предыдущих матчах набрали десять очков. Несколько дней назад они выиграли на своем поле у «Миннесоты». Кроме того, были победы над «Спортинг Канзас-Сити» и «Портлендом».

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    Но при этом важно отметить, что в десяти предыдущих матчах на выезде «Ванкувер» одержал только две побед и семь раз сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Лос-Анджелес» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Ванкувера» — за 5.90.

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    «Лос-Анджелес» ранее в этом сезоне еще ни разу не выигрывал у «Ванкувера». В первом матче была ничья, а во втором выиграли «Уайткэпс».

    Хозяевам придется рисковать, чем, скорее всего, и воспользуются гости. Так что вполне вероятно, что голы полетят как в одно ворота, так и в другие.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.01.

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    «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на футбол. «Лос-Анджелес» снова не выиграет у «Ванкувера»?
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