В среду, 3 ноября, «Ливерпуль» на своем поле примет «Атлетико» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы B, которая пройдет на стадионе «Энфилд», начнется в 23:00 по московскому времени. «Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу группы B, имея на своем счету 9 очков из 9 возможных.

«Красные» в трех сыгранных матчах одержали победы над «Миланом» (3:2), «Порту» (5:1) и «Атлетико» (3:2).

В турнирной таблице АПЛ подопечные Юргена Клоппа занимают второе место, набрав 22 очка в 10 турах.

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На минувших выходных мерсисайдцы разошлись миром с «Брайтоном» (2:2), хотя вели 2:0 уже к 24-й минуте.

В лазарете «Ливерпуля» находятся Наби Кейта, Джеймс Милнер, Харви Эллиот и Фабиньо.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице группы B с 4 набранными очками.

На счету «матрасников» ничья с «Порту» (0:0), победа над «Миланом» (2:1) и поражение от «Ливерпуля» (2:3).

После поражения от «Ливерпуля» команда Диего Симеоне в Примере поделила очки с «Реалом Сосьедад» (2:2) и «Леванте» (2:2), а также разгромила «Бетис» (3:0).

В турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы идут четвертыми с 22 баллами, отставая на 3 очка от «Сосьедада».

После травм у «Атлетико» восстанавливаются Жоффре Кондогбья, Тома Лемар, Маркос Льоренте и Стефан Савич. Дисквалификацию отбывает Антуан Гризманн.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ливерпуля» — 1.63, победа «Атлетико» — 5.40, ничья — 4.20.

В последнее время «матрасники» страдают из-за проблем в обороне , пропуская не меньше двух голов в трех из четырех предыдущих поединках.

Без дисквалифицированного Гризманна им определенно будет сложнее на «Энфилде». Да, «красные» тоже не в лучшей форме, но они играют дома и все их основные нападающие находятся в строю. Наш прогноз и ставка — «победа "Ливерпуля" и тотал больше 2,5» за 2.50.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Ливерпуля" больше 1,5» за 1.70.