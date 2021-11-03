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    Сколько голов забьет «Ливерпуль» в ворота «Атлетико»?

    «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.50) и ставки на Лигу чемпионов, футбол, 3 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Атлетико»
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    Мохамед Салах
    В среду, 3 ноября, «Ливерпуль» на своем поле примет «Атлетико» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы B, которая пройдет на стадионе «Энфилд», начнется в 23:00 по московскому времени. «Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 03 Ноября 2021 года
    Ливерпуль
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    •  Ливерпуль 23:00 Атлетико Атлетико
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.70
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  • 3.75
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу группы B, имея на своем счету 9 очков из 9 возможных.

    «Красные» в трех сыгранных матчах одержали победы над «Миланом» (3:2), «Порту» (5:1) и «Атлетико» (3:2).

    В турнирной таблице АПЛ подопечные Юргена Клоппа занимают второе место, набрав 22 очка в 10 турах.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На минувших выходных мерсисайдцы разошлись миром с «Брайтоном» (2:2), хотя вели 2:0 уже к 24-й минуте.

    В лазарете «Ливерпуля» находятся Наби Кейта, Джеймс Милнер, Харви Эллиот и Фабиньо.

    «Атлетико»

    «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице группы B с 4 набранными очками.

    На счету «матрасников» ничья с «Порту» (0:0), победа над «Миланом» (2:1) и поражение от «Ливерпуля» (2:3).

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    • После поражения от «Ливерпуля» команда Диего Симеоне в Примере поделила очки с «Реалом Сосьедад» (2:2) и «Леванте» (2:2), а также разгромила «Бетис» (3:0).

    В турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы идут четвертыми с 22 баллами, отставая на 3 очка от «Сосьедада».

    После травм у «Атлетико» восстанавливаются Жоффре Кондогбья, Тома Лемар, Маркос Льоренте и Стефан Савич. Дисквалификацию отбывает Антуан Гризманн.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ливерпуля» — 1.63, победа «Атлетико» — 5.40, ничья — 4.20.

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    В последнее время «матрасники» страдают из-за проблем в обороне, пропуская не меньше двух голов в трех из четырех предыдущих поединках.

    Без дисквалифицированного Гризманна им определенно будет сложнее на «Энфилде». Да, «красные» тоже не в лучшей форме, но они играют дома и все их основные нападающие находятся в строю. Наш прогноз и ставка — «победа "Ливерпуля" и тотал больше 2,5» за 2.50.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Ливерпуля" больше 1,5» за 1.70.

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    «Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на футбол. Сколько голов забьет «Ливерпуль» в ворота «Атлетико»?
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