В воскресенье, 31 октября, в 13-м туре российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле примет грозненским «Ахматом». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. «Уфа» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

С десятью набранными очками «Уфа» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, но от безопасной 12 позиции отстает всего лишь на два очка.

За всю турнирную дистанцию башкирский коллектив добыл только два победных результата, четырежды он расписывал мировые со своими соперниками и аж шесть раз был повержен.

В прошлом туре первенства «горожане» сыграли вничью на своем поле с «Рубином» 1:1, а немного ранее поделили в гостях очки с «Краснодаром» 1:1, но до этого они уступили в двух поединках подряд — в Москве «Спартаку» 0:2 и на своем поле 0:1 «Уралу».

Календарь и таблица РПЛ

На домашнем поле «Уфа» в текущем чемпионате России пока добилась только одной виктории, трижды сыграла вничью и трижды проиграла, забила девять мячей, а пропустила на два больше.

«Ахмат»

Перед этим туром «Ахмат» с 15 набранными баллами располагаются на десятой строке в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись на три очка от опасной зоны.

Чеченский клуб за всю турнирную дистанцию добился пяти выигрышей и семь раз уступил. Сейчас продолжается его безничейная серия, насчитывающая 12 матчей.

В прошлом игровом дне первенства «зелено-белые» смогли обыграть на своей арене «Урал» со счетом 1:0, а перед этим они дважды терпели «сухие» фиаско — дома 0:1 от «Спартака» и 0:2 в гостях от «Химок».

Что касается гостевой статистики чемпионата, то «Ахмат» за последние пять встреч вне родных стен проиграл в четырех из них при одной победе.

В прошлом розыгрыше РПЛ эти команды обменялись домашними викториями — 3:0 и 1:3.

Прогноз и ставка на «Уфа» — «Ахмат»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Уфы» — 2.67, победа «Ахмата» — 2.90, ничья — 3.26.

И хотя «Ахмат» на выезде играет не совсем удачно, однако в игре с аутсайдером вполне может рассчитывать на очки. Победить грозненцы вряд ли смогу, но вот на ничью (первую в сезоне) наиграть вполне могут.