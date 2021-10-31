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    Первая ничья «Ахмата» в этом сезоне?

    «Уфа» — «Ахмат». Прогноз, ставка (к. 3.26) на футбол, Чемпионат России, 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Ахмат»
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    «Ахмат»
    В воскресенье, 31 октября, в 13-м туре российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле примет грозненским «Ахматом». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. «Уфа» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Октября 2021 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 14:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Уфа»

    С десятью набранными очками «Уфа» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, но от безопасной 12 позиции отстает всего лишь на два очка.

    За всю турнирную дистанцию башкирский коллектив добыл только два победных результата, четырежды он расписывал мировые со своими соперниками и аж шесть раз был повержен.

    В прошлом туре первенства «горожане» сыграли вничью на своем поле с «Рубином» 1:1, а немного ранее поделили в гостях очки с «Краснодаром» 1:1, но до этого они уступили в двух поединках подряд — в Москве «Спартаку» 0:2 и на своем поле 0:1 «Уралу».

    Календарь и таблица РПЛ

    На домашнем поле «Уфа» в текущем чемпионате России пока добилась только одной виктории, трижды сыграла вничью и трижды проиграла, забила девять мячей, а пропустила на два больше.

    «Ахмат»

    Перед этим туром «Ахмат» с 15 набранными баллами располагаются на десятой строке в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись на три очка от опасной зоны.

    Чеченский клуб за всю турнирную дистанцию добился пяти выигрышей и семь раз уступил. Сейчас продолжается его безничейная серия, насчитывающая 12 матчей.

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  • 26/10/2021

    • В прошлом игровом дне первенства «зелено-белые» смогли обыграть на своей арене «Урал» со счетом 1:0, а перед этим они дважды терпели «сухие» фиаско — дома 0:1 от «Спартака» и 0:2 в гостях от «Химок».

    Что касается гостевой статистики чемпионата, то «Ахмат» за последние пять встреч вне родных стен проиграл в четырех из них при одной победе.

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    В прошлом розыгрыше РПЛ эти команды обменялись домашними викториями — 3:0 и 1:3.

    Прогноз и ставка на «Уфа» — «Ахмат»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Уфы» — 2.67, победа «Ахмата» — 2.90, ничья — 3.26.

    И хотя «Ахмат» на выезде играет не совсем удачно, однако в игре с аутсайдером вполне может рассчитывать на очки. Победить грозненцы вряд ли смогу, но вот на ничью (первую в сезоне) наиграть вполне могут.

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    «Уфа» — «Ахмат»: прогноз, ставка (3.26), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. Первая ничья «Ахмата» в этом сезоне?
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