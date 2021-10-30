«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках десятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 октября в Лондоне, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» после девяти туров находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе «шпор» сейчас 15 очков.

На прошлой неделе «Тоттенхэм» провел два неудачных матча. Сначала команда Нуну Эшпириту Санту проиграла в Лиге конференций «Витессу», а потом уступили «Вест Хэму» в АПЛ.

«Тоттенхэм» снова слабо сыграл в защите, не забив ни одного мяча, хотя против «Вест Хэма» играли и Сон, и Харри Кейн. Это на данный момент главная проблема команды.

Все прогнозы на АПЛ

Ранее на этой неделе «Тоттенхэм» выиграл в гостях у «Бернли» в матче Кубка лиги. Единственный гол забил Лукас Моура.

«Тоттенхэм» выиграл три из четырех домашних матчей в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» тем временем набрал 14 очков и находится в таблице на седьмой строчке.

Текущая неделя стала одной из самых напряженных в жизни клуба за последние несколько лет. В предыдыдущем матче «МЮ» потерпел сокрушительное поражение от «Ливерпуля». 0:5 на «Олд Траффорд» — это сильнейший репутационный удар. Прежде всего, по Оле-Гуннару Сульшеру, для которого ближайший матч может стать судьбоносным. В британских СМИ активно пишут о том, что норвежца уволят в случае неудачи в Лондоне.

У «МЮ», на самом деле, и до встречи с «Ливерпулем» хватало посредственных матчей, просто не всем соперникам удалось воспользоваться его проблемами.

В середине октября, например, «красные дьяволы» проиграла на выезде «Лестеру» со счетом 2:4.

«МЮ» пропускал как минимум один гол в каждом из десяти предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 3.08, победу «МЮ» букмекеры предлагают за 2.43, а ничью — за 3.76.

Год назад осенний матч против «Тоттенхэма» стал для Сульшера настоящей болью — «МЮ» влетел со счетом 1:6. Норвежца тогда простили, теперь же в случае поражения с ним, скорее всего, попрощаются.

И если судить по информации в британской прессе, далеко не все игроки «МЮ» готовы биться за Сульшера.

Ставка — победа «Тоттенхэма» за 2.25. Суть нынешнего «Тоттенхэма» как раз и заключается в том, что сейчас он «снимет» Сульшера, а потом отдаст очки командам вроде «Уотфорда» и «Саутгемптона».

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 за 2.38. С такой обороной «МЮ» будет сложно помочь Сульшеру остаться в команде.