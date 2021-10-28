В четверг, 28 октября, в рамках 25-го тура чемпионата Швеции по футболу «Гетеборг» на своем стадионе «Гамла Уллеви» сыграет со стокгольмским «Юргорденом». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. «Гетеборг» — «Юргорден»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гетеборг»

«Гетеборгу» предстоит нервная концовка чемпионата, так как он еще не обезопасил себя от вылета. У команды на счету за пять туров до финиша 28 очков и отрыв в два балла от опасной зоны.

«Ангелы» вышли победителями из своих последних двух проведенных встреч первенства, поочередно обыграв команды находящиеся ниже их в турнирке — дома 2:0 «Эребру» и в гостях 3:1 «Мьельбю».

Однако до этого «сине-белые» в предыдущих в семи поединках чемпионата потерпели аж шесть поражений при одном выигрышном результате. Причем в проигрышных матчах они пропускали минимум по два гола.

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На своей арене в текущем первенстве «Гетеборг» выиграл четыре поединка, пять раз терпел фиаско и трижды расписывал мировые со своими оппонентами.

«Юргорден»

С 47 очками «Юргорден» за пять туров до завершения первенства делит с АИКом первое место, а третий «Мальме» отстает всего лишь на два балла. Так что борьба за золото будет не шуточной.

В минувшем туре «зоопарк» смог не без труда на своем поле переиграть «Кальмар» со счетом 3:2, а перед этим он две встречи проиграл — на выезде 0:1 АИКу и дома 0:3 «Эльфсборгу».

Этими фиаско клуб из Стокгольма прервал на тот момент свою серию без поражений, состоящую из четырех встреч, где было три виктории и один мировой результат.

Вне родных стен «Юргорден» в текущем первенстве добился пяти викторий, а также по три раза играл вничью и проигрывал.

В первом круге эти команды в Стокгольме сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне «Юргорден» в играх с «Гетеборгом» набрал четыре очка, победив 2:1 в гостях и сыграв 2:2 дома.

Прогноз и ставка на «Гетеборг» — «Юргорден»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Юргордена» предлагают — 2.19.

На викторию «Гетеборга» дают — 3.18, ничья оценена — в 3.62.

Так как у обоих клубов в последнее время есть проблемы с обороной, и свои ворота они в чемпионате оставляют «сухими» крайне редко, то в данной игре напрашивается ставка на обе забьют.