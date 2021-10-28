ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунТрансферный дайджест. 19 — 26 октября «Барселона»Примера. «Барса» в гостях у «Райо Вальекано», «Реал» примет «Осасуну» «Вегас» выиграл на льду «Колорадо»НХЛ. «Тампа» разгромила «Питтсбург», «Вегас» обыграл «Колорадо» благодаря голу Дадонова
  • 10:13
    • СМИ: «Барселона» хочет назначить Клоппа главным тренером вместо Кумана
  • 09:43
    • «ПСЖ» может купить нападающего «Зальцбурга»
  • 09:30
    • Гнабри: Дембеле значительно лучше Мбаппе
  • 09:02
    • «Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию», «Лейкерс» вырвали победу у «Сан-Антонио»
  • 08:18
    • Стало известно, когда Мбаппе подпишет контракт с «Реалом»
  • 08:07
    • Итальянский журналист: Миранчук — инородное тело в «Аталанте». Его надо отпустить обратно в Россию
  • 23:56
    • «Челси» по пенальти прошел «Саутгемптон» в Кубке английской лиги
    Все новости спорта

    Состоятся голы в обе стороны

    «Гетеборг» — «Юргорден». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, Чемпионат Швеции, 28 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Гетеборг» — «Юргорден»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Берг
    В четверг, 28 октября, в рамках 25-го тура чемпионата Швеции по футболу «Гетеборг» на своем стадионе «Гамла Уллеви» сыграет со стокгольмским «Юргорденом». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. «Гетеборг» — «Юргорден»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гетеборг»

    «Гетеборгу» предстоит нервная концовка чемпионата, так как он еще не обезопасил себя от вылета. У команды на счету за пять туров до финиша 28 очков и отрыв в два балла от опасной зоны.

    «Ангелы» вышли победителями из своих последних двух проведенных встреч первенства, поочередно обыграв команды находящиеся ниже их в турнирке — дома 2:0 «Эребру» и в гостях 3:1 «Мьельбю».

    Однако до этого «сине-белые» в предыдущих в семи поединках чемпионата потерпели аж шесть поражений при одном выигрышном результате. Причем в проигрышных матчах они пропускали минимум по два гола.

    Все прогнозы на футбол

    На своей арене в текущем первенстве «Гетеборг» выиграл четыре поединка, пять раз терпел фиаско и трижды расписывал мировые со своими оппонентами.

    «Юргорден»

    С 47 очками «Юргорден» за пять туров до завершения первенства делит с АИКом первое место, а третий «Мальме» отстает всего лишь на два балла. Так что борьба за золото будет не шуточной.

    В минувшем туре «зоопарк» смог не без труда на своем поле переиграть «Кальмар» со счетом 3:2, а перед этим он две встречи проиграл — на выезде 0:1 АИКу и дома 0:3 «Эльфсборгу».

  • «Барселоне» давно пора уволить Кумана
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Реал»
  • 25/10/2021

    • Этими фиаско клуб из Стокгольма прервал на тот момент свою серию без поражений, состоящую из четырех встреч, где было три виктории и один мировой результат.

    Вне родных стен «Юргорден» в текущем первенстве добился пяти викторий, а также по три раза играл вничью и проигрывал.

    В первом круге эти команды в Стокгольме сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне «Юргорден» в играх с «Гетеборгом» набрал четыре очка, победив 2:1 в гостях и сыграв 2:2 дома.

    Прогноз и ставка на «Гетеборг» — «Юргорден»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Юргордена» предлагают — 2.19.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Гетеборга» дают — 3.18, ничья оценена — в 3.62.

    Так как у обоих клубов в последнее время есть проблемы с обороной, и свои ворота они в чемпионате оставляют «сухими» крайне редко, то в данной игре напрашивается ставка на обе забьют.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Басилашвили — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Миллман — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Опелка — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Маррей — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Маннарино — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Енисей — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рублев — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Алания — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ротор — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Факел — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Велес — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торпедо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гетеборг» — «Юргорден»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 28.10.2021. Прогнозы на футбол. Состоятся голы в обе стороны
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры