В среду, 27 октября, в 3-м туре группового этапа Кубка России «Енисей» в Красноярске на Центральном стадионе сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Игра начнется в 15:00 по мск. «Енисей» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

До групповой стадии текущего розыгрыша Кубка России «Енисей» преодолел один раунд отбора, где на своем поле сумел обыграть тольяттинский «Акрон» со счетом 2:1.

На этом же этапе клуб из Красноярска провел одну игру, обыграв в ней ногинское «Знамя» 4:0, но идет на второй строке, так как самарцы одолели данного соперника аж 10:0.

В турнирной таблице первенства первой российской лиги команда идет после 19 туров на 14 позиции, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на пять баллов.

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К данной игре «Енисей» подходит после гостевого поражения от московского «Торпедо» 1:2 в рамках чемпионата. Этим фиаско он прервал свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой по два раза побеждал и играл вничью.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов», как финалист прошлого розыгрыша Кубка России, где они проиграли «Локомотиву» 1:3, начал свой путь в этом турнире сразу с группового раунда.

В единственной игре турнира клуб из Самары смог добыть рекордно крупную победу над ногинским клубом «Знамя», победив на выезде со счетом 10:0.

«Волжане» данный сезон проводят в РПЛ, где по итогам 12 туров разместились на седьмом месте в турнирной таблице, но от опасной зоны оторвались всего лишь на четыре пункта.

Накануне этой игры «Крылышки» потерпели выездное фиаско от ЦСКА со счетом 1:3 в чемпионате страны, тем самым прервав серию из двух «сухих» викторий подряд.

В прошлом сезоне, когда эти клубы играли в ФНЛ, они обменялись домашними выигрышами — 3:1 и 0:4, а в Кубке страны «Крылышки» смогли выиграть в Красноярске 1:0.

Прогноз и ставка на «Енисей» — «Крылья Советов»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.86.

На викторию «Енисея» дают — 3.60, ничья оценена — в 4.22.

Хорошая разница мячей позволяет самарцы в этой игре играть на непроигрыш. Наверняка они справятся с данной задачей малой кровью, засушив игру, что и скажеться на результативности.