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    Самарцы поберегут силы в Красноярске

    «Енисей» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Кубок России, 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Крылья Советов»
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    Иван Сергеев
    В среду, 27 октября, в 3-м туре группового этапа Кубка России «Енисей» в Красноярске на Центральном стадионе сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Игра начнется в 15:00 по мск. «Енисей» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Енисей»

    До групповой стадии текущего розыгрыша Кубка России «Енисей» преодолел один раунд отбора, где на своем поле сумел обыграть тольяттинский «Акрон» со счетом 2:1.

    На этом же этапе клуб из Красноярска провел одну игру, обыграв в ней ногинское «Знамя» 4:0, но идет на второй строке, так как самарцы одолели данного соперника аж 10:0.

    В турнирной таблице первенства первой российской лиги команда идет после 19 туров на 14 позиции, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на пять баллов.

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    К данной игре «Енисей» подходит после гостевого поражения от московского «Торпедо» 1:2 в рамках чемпионата. Этим фиаско он прервал свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой по два раза побеждал и играл вничью.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов», как финалист прошлого розыгрыша Кубка России, где они проиграли «Локомотиву» 1:3, начал свой путь в этом турнире сразу с группового раунда.

    В единственной игре турнира клуб из Самары смог добыть рекордно крупную победу над ногинским клубом «Знамя», победив на выезде со счетом 10:0.

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    • «Волжане» данный сезон проводят в РПЛ, где по итогам 12 туров разместились на седьмом месте в турнирной таблице, но от опасной зоны оторвались всего лишь на четыре пункта.

    Накануне этой игры «Крылышки» потерпели выездное фиаско от ЦСКА со счетом 1:3 в чемпионате страны, тем самым прервав серию из двух «сухих» викторий подряд.

    В прошлом сезоне, когда эти клубы играли в ФНЛ, они обменялись домашними выигрышами — 3:1 и 0:4, а в Кубке страны «Крылышки» смогли выиграть в Красноярске 1:0.

    Прогноз и ставка на «Енисей» — «Крылья Советов»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.86.

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    На викторию «Енисея» дают — 3.60, ничья оценена — в 4.22.

    Хорошая разница мячей позволяет самарцы в этой игре играть на непроигрыш. Наверняка они справятся с данной задачей малой кровью, засушив игру, что и скажеться на результативности.

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    «Енисей» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. Самарцы поберегут силы в Красноярске
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