«Алавес» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 октября, начало — в 20:00 мск. «Алавес» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес» в нынешнем сезоне откровенно проваливается. По итогам 10 туров команда из Витории занимает 18 место.

На данный момент «Алавес» пребывает в зоне вылета, но пытается поправить ситуацию. Причем в минувшем туре была добыта вторая виктория в чемпионате.

Выездная победа над «Кадисом» (0:2) вселила надежду на исцеление. Дубль в той встрече оформил Хоселу.

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«Алавес» довольно успешно играет против «Эльче». Из пяти последних очных встреч команда добыла две победы, уступив тоже дважды.

«Эльче»

Эта команда нынешний сезон проводит на привычном для себя уровне. Вероятно, «Эльче» ждет увлекательная борьба за выживание.

Плюс ко всему, «Эльче» крайне нестабилен. Команда чередует приличные поединки с откровенно неудачными.

Вот и минувший тур «Эльче» провел относительно неудачно. Дома команда не сумела обыграть «Эспаньол» (2:2).

Пришедший летом в команду Лукас Перес вполне способен вытащить команду в десятку. Правда, для этого форварду нужно повышать собственную результативность.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Алавес» за 2.20, на ничью за 3.00, а на «Эльче» — за 3.00.

Хозяева постепенно улучшают свои результаты.

«Эльче» нестабилен, но в матче с равным соперником наверняка будет атаковать .

И у тех, и у других дела обстоят неважно, а значит, соперники будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.