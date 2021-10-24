В воскресенье, 24 октября «Верона» на своем поле примет «Лацио» в девятом туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Марк'Антонио Бентегоди», начнется в 16:00 по московскому времени. «Верона» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Верона» начала сезон ужасно, из-за чего в сентябре руководство клуба отправило в отставку Эусебио Ди Франческо, вместо которого пост главного тренера занял Игор Тудор.

Перед этим же были поражения от «Сассуоло», «Интера» и «Болоньи».

И «Верона» сразу же выиграла с новым рулевым. Команда выиграла на своем поле у «Ромы» (3:2) и начала беспроигрышную серию, которая составила четыре матча.

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Данная серия прекратилась в прошлом поединке чемпионата Италии, когда на выезде «Мастифы» уступили «Милану» (2:3).

«Лацио»

«Лацио» после восьми сыгранных матчей занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидера «Наполи» составляет 10 очков.

Перед паузой на матчи сборных команда Маурицио Сарри с треском проиграла в гостях «Болонье» — 0:3. Но после паузы победила дома чемпиона «Интер» (3:1).

В целом можно сказать, что пока «лациале» выглядят максимально неубедительно. Исключением можно считать лишь матч против «Ромы», в котором «Лацио» одержал победу со счетом 3:2.

На этой неделе «бьянкочелести» сыграли вничью с «Марселем» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Клуб идет на втором месте в квартете.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет, и в матче будет два или больше голов за 2,62.