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    Справится ли «Лацио» с «Вероной»?

    «Верона» — «Лацио». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Лацио»
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    «Лацио» идет на пятом месте
    В воскресенье, 24 октября «Верона» на своем поле примет «Лацио» в девятом туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Марк'Антонио Бентегоди», начнется в 16:00 по московскому времени. «Верона» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Октября 2021 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 16:00 Лацио Лацио
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Верона»

    «Верона» начала сезон ужасно, из-за чего в сентябре руководство клуба отправило в отставку Эусебио Ди Франческо, вместо которого пост главного тренера занял Игор Тудор.

    Перед этим же были поражения от «Сассуоло», «Интера» и «Болоньи».

    И «Верона» сразу же выиграла с новым рулевым. Команда выиграла на своем поле у «Ромы» (3:2) и начала беспроигрышную серию, которая составила четыре матча.

    Все прогнозы на Серию А

    Данная серия прекратилась в прошлом поединке чемпионата Италии, когда на выезде «Мастифы» уступили «Милану» (2:3).

    «Лацио»

    «Лацио» после восьми сыгранных матчей занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидера «Наполи» составляет 10 очков.

    Перед паузой на матчи сборных команда Маурицио Сарри с треском проиграла в гостях «Болонье» — 0:3. Но после паузы победила дома чемпиона «Интер» (3:1).

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  • 07/10/2021

    • В целом можно сказать, что пока «лациале» выглядят максимально неубедительно. Исключением можно считать лишь матч против «Ромы», в котором «Лацио» одержал победу со счетом 3:2.

    На этой неделе «бьянкочелести» сыграли вничью с «Марселем» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Клуб идет на втором месте в квартете.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет, и в матче будет два или больше голов за 2,62.

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    «Верона» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. Справится ли «Лацио» с «Вероной»?
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