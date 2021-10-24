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    Сможет ли «Аталанта» выиграть у «Удинезе»?

    «Аталанта» — «Удинезе». Прогноз (к. 2.03) и ставка на матч чемпионата Италии по футболу 24 октября 2021 года

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    Мерих Демираль
    В воскресенье, 24 октября, «Аталанта» на своем поле примет «Удинезе» в девятом туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Атлети Адзурри», начнется в 13:30 по московскому времени. «Аталанта» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Октября 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 13:30 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
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  • 4.90
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  • 7.70
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    «Аталанта»

    «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету 14 очков.

    Команда Джан Пьеро Гасперини одержала четыре победы дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.

    В октябре «дама» на своем поле уступила «Милану» (2:3), а также в гостях разгромила «Эмполи» (4:1).

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    В середине недели в Лиге чемпионов коллектив из Бергамо на «Олд Траффорд» проиграл «Манчестер Юнайтед» (3:2), хотя вел 2:0 уже в середине первого тайма.

    После травм у «Аталанты» восстанавливаются Робин Госенс, Берат Джимсити, Маттео Пессина, Рафаэл Толои, Ханс Хатебур и Мерих Демираль.

    «Удинезе»

    «Удинезе» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 баллами.

    На счету «маленьких зебр» две победы, три ничьи и три поражения в восьми сыгранных турах национального первенства.

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    • В пяти последних матчах подопечные Луки Готти уступили «Наполи» (0:4), «Роме» (0:1) и «Фиорентине» (0:1), а также разошлись миром с «Сампдорией» (3:3) и «Болоньей» (1:1).

    У «Удинезе» травму залечивает Жерар Деулофеу. Дисквалификацию отбывает Роберто Перейра.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Аталанты» — 1.42, победа «Удинезе» — 7.20, ничья — 5.20.

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    Хотя плотный календарь может вынудить «даму» проводить ротацию стартового состава, у нее все еще достаточно средств и возможностей, чтобы обыграть скромную команду Луки Готти, тем более на своем поле.

    Бергамцы могут выдохнуться во втором тайме, поэтому им нужно забивать и наращивать преимущество как можно быстрей. Наш прогноз и ставка — «тайм-матч: П1П1» за 2.03.

    Также интересной кажется ставка «индивидуальный тотал "Аталанты" больше 2», которая принимается с коэффициентом 1.73.

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    «Аталанта» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Аталанта» выиграть у «Удинезе»?
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