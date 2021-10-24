В воскресенье, 24 октября, «Аталанта» на своем поле примет «Удинезе» в девятом туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Атлети Адзурри», начнется в 13:30 по московскому времени. «Аталанта» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету 14 очков.

Команда Джан Пьеро Гасперини одержала четыре победы дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.

В октябре «дама» на своем поле уступила «Милану» (2:3), а также в гостях разгромила «Эмполи» (4:1).

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В середине недели в Лиге чемпионов коллектив из Бергамо на «Олд Траффорд» проиграл «Манчестер Юнайтед» (3:2), хотя вел 2:0 уже в середине первого тайма.

После травм у «Аталанты» восстанавливаются Робин Госенс, Берат Джимсити, Маттео Пессина, Рафаэл Толои, Ханс Хатебур и Мерих Демираль.

«Удинезе»

«Удинезе» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 баллами.

На счету «маленьких зебр» две победы, три ничьи и три поражения в восьми сыгранных турах национального первенства.

В пяти последних матчах подопечные Луки Готти уступили «Наполи» (0:4), «Роме» (0:1) и «Фиорентине» (0:1), а также разошлись миром с «Сампдорией» (3:3) и «Болоньей» (1:1).

У «Удинезе» травму залечивает Жерар Деулофеу. Дисквалификацию отбывает Роберто Перейра.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Аталанты» — 1.42, победа «Удинезе» — 7.20, ничья — 5.20.

Хотя плотный календарь может вынудить «даму» проводить ротацию стартового состава, у нее все еще достаточно средств и возможностей, чтобы обыграть скромную команду Луки Готти, тем более на своем поле.

Бергамцы могут выдохнуться во втором тайме, поэтому им нужно забивать и наращивать преимущество как можно быстрей. Наш прогноз и ставка — «тайм-матч: П1П1» за 2.03.

Также интересной кажется ставка «индивидуальный тотал "Аталанты" больше 2», которая принимается с коэффициентом 1.73.