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    «Волки» перервут удачную серию «Фрайбурга»?

    «Вольфсбург» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Чемпионат Германии, 23 октября 2021 года

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    Лукас Нмеча
    В 9-м туре чемпионата Германии «Вольфсбург» на своем поле сразится с «Фрайбургом». Встреча пройде 23 октября на «Фольксваген Арене» и начнется в 16:30 по мск. «Вольфсбург» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Октября 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 16:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.30
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  • 3.55
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    «Вольфсбург»

    К данному поединку «Вольфсбург» подходит после выездного поражения от «РБ Зальцбург» 1:3 в рамках Лиги чемпионов. Этим результатом он продлил свою безвыигрышную серию до семи встреч, где последние три проиграл.

    В последней игре чемпионата Германии «волки» уступили на выезде берлинскому «Униону» со счетом 0:2. В последних четырех играх внутреннего первенства они трижды проиграли и раз сыграли вничью.

    В турнирной таблице Бундеслиги «зелено-белые» после восьми туров находятся на шестой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 13 очков, что на три меньше, чем у четвертой позиции.

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    На своем же поле «Вольфсбург» уступил в двух из шести предыдущих матчей первенства, одержав три победы и раз сыграв вничью.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» с 16 зачетными пунктами расположился на четвертой строке в турнирной таблице немецкого первенства, отставая на три балла от лидера.

    В текущем первенстве «бразильцы» еще не знали горечи поражений. За восемь проведенных встреч они поровну поделили мировые исходы и виктории.

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    • В предыдущем матче чемпионата коллектив на своем поле расписал мировую с «РБ Лейпциг» со счетом 1:1, а перед этим он выиграл две игры подряд, одолев дома 3:0 «Аугсбург» и в гостях 2:1 «Герту».

    Последний раз в Бундеслиге на выезде «Фрайбург» уступал в конце прошлого сезона, а в этом чемпионате у него два выигрыша и две ничьи.

    В прошлом сезоне «Вольфсбург» в играх с «Фрайбургом» набрал четыре очка, выиграв 3:0 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Вольфсбург» — «Фрайбург»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.17.

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    На викторию «Фрайбурга» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.42.

    «Волки» в последнее время выступают очень скверно, но свою неудачную серию будут решительны прервать. И хотя «Фрайбург» еще в данном первенстве еще не уступал, все-таки в данной игре ставим на викторию хозяев.

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    «Вольфсбург» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. «Волки» перервут удачную серию «Фрайбурга»?
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