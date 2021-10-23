В 9-м туре чемпионата Германии «Вольфсбург» на своем поле сразится с «Фрайбургом». Встреча пройде 23 октября на «Фольксваген Арене» и начнется в 16:30 по мск. «Вольфсбург» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

К данному поединку «Вольфсбург» подходит после выездного поражения от «РБ Зальцбург» 1:3 в рамках Лиги чемпионов. Этим результатом он продлил свою безвыигрышную серию до семи встреч, где последние три проиграл.

В последней игре чемпионата Германии «волки» уступили на выезде берлинскому «Униону» со счетом 0:2. В последних четырех играх внутреннего первенства они трижды проиграли и раз сыграли вничью.

В турнирной таблице Бундеслиги «зелено-белые» после восьми туров находятся на шестой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 13 очков, что на три меньше, чем у четвертой позиции.

Все прогнозы на Бундеслигу

На своем же поле «Вольфсбург» уступил в двух из шести предыдущих матчей первенства, одержав три победы и раз сыграв вничью.

«Фрайбург»

«Фрайбург» с 16 зачетными пунктами расположился на четвертой строке в турнирной таблице немецкого первенства, отставая на три балла от лидера.

В текущем первенстве «бразильцы» еще не знали горечи поражений. За восемь проведенных встреч они поровну поделили мировые исходы и виктории.

В предыдущем матче чемпионата коллектив на своем поле расписал мировую с «РБ Лейпциг» со счетом 1:1, а перед этим он выиграл две игры подряд, одолев дома 3:0 «Аугсбург» и в гостях 2:1 «Герту».

Последний раз в Бундеслиге на выезде «Фрайбург» уступал в конце прошлого сезона, а в этом чемпионате у него два выигрыша и две ничьи.

В прошлом сезоне «Вольфсбург» в играх с «Фрайбургом» набрал четыре очка, выиграв 3:0 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка на «Вольфсбург» — «Фрайбург»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.17.

На викторию «Фрайбурга» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.42.

«Волки» в последнее время выступают очень скверно, но свою неудачную серию будут решительны прервать. И хотя «Фрайбург» еще в данном первенстве еще не уступал, все-таки в данной игре ставим на викторию хозяев.