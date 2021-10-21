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    «Нью-Инглэнд Революшн» не проиграет в гостях

    «Ди Си Юнайтед» — «Нью-Инглэнд Революшн». Прогноз (к. 1.74) и ставка на матч MLS 21 октября 2021 года

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    Главный тренер «Революшн» Брюс Арена
    «Ди Си Юнайтед» будет принимать «Нью-Инглэнд Революшн» в рамках регулярного сезона MLS. Матч пройдет на «Оди Филд» 21 октября. Начало — в 02:30 мск. «Ди Си Юнайтед» — «Нью-Инглэнд Революшн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ди Си Юнайтед»

    «Ди Си Юнайтед» не удалось победить в двух предыдущих турах MLS. Команда на выезде проиграла «Орландо Сити» (1:2), а затем разошлась миром с «Нэшвиллом» (0:0).

    Таким образом, прервалась серия команды из двух побед подряд.

    В таблице MLS «Ди Си Юнайтед» занимает шестое место на Востоке, дающее право играть в плей-офф. У команды в активе 41 очко в 29 матчах. Но вся борьба за плей-офф еще впереди, так как «Юнайтед» лишь на 1 балл опережают сразу две команды, идущие вне зоны плей-офф.

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    «Ди Си Юнайтед» много забивает — 49 голов, но и пропускает сильно больше гола за матч — 41 мяч.

    «Нью-Инглэнд Революшн»

    «Нью-Инглэнд Революшн» не проигрывает в семи матчах подряд. В целом у команды всего 4 поражения в 30 матчах текущего сезона.

    В предыдущих турах «Революшн» обыграли «Орландо Сити» (2:1) и «Монреаль Импэкт» (4:1), а также сыграли вничью с «Чикаго Файр» (2:2).

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    • В таблице MLS «Нью-Инглэнд Революшн» занимает первое место на Востоке. У команды в активе 66 очков и уверенное преимущество над ближайшим преследователем («Нэшвиллом») в 18 очков.

    «Нью-Инглэнд» забивает больше всех в MLS (59 голов в 30 матчах), но по пропущенным команда в число лучших не входит (36 мячей).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ди Си Юнайтед» дается коэффициент 2,13, на ничью — 3,80, а на «Нью-Ингленд Революшн» — 3,18.

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    Гости находятся в лучшей форме и способны набрать очки на выезде. В этом сезоне «Революшн» уже дважды обыгрывали «Юнайтед» (1:0 и 3:2 на своем поле).

    Прогноз и ставка на матч — «Нью-Ингленд Революшн» не проиграет с коэффициентом 1,74.

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    «Ди Си Юнайтед» — «Нью-Инглэнд Революшн»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. «Нью-Инглэнд Революшн» не проиграет в гостях
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